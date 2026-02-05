Δείτε το απίστευτο ποσό που πουλήθηκε το WhatsApp

H απίστευτη ιστορία του ανθρώπου που έφυγε πάμπτωχος από την Ουκρανία, έφτιαξε το πιο διαδεδομένο app επικοινωνίας του πλανήτη και πέτυχε το απόλυτο exit πριν τα 40 του χρόνια.

Όταν έρχονται στο νου μας πετυχημένοι άνθρωποι της τεχνολογίας, τα πρώτα ονόματα είναι εκείνα που συνδέονται με μακροχρόνια παρουσία και προσφορά. Ο Γιαν Κουμ όμως, ο συνιδρυτής του WhatsApp, γράφει την ιστορία του ακριβώς από την αντίθετη πλευρά: Πριν συμπληρώσει τα 40 του χρόνια αποφάσισε όχι μόνο να μοσχοπουλήσει το πνευματικό του παιδί, αλλά και να… εξαφανιστεί τελείως από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Έγινε, έτσι, το απόλυτο παράδειγμα ενός «εξαφανισμένου θρύλου», που απολαμβάνει τους καρπούς της δουλειάς του με εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Γεννημένος στις 24 Φεβρουαρίου 1976 σε μια μικρή κοινότητα έξω από το Κίεβο, μέσα σε μια οικογένεια που βίωνε τις πιέσεις του σοβιετικού καθεστώτος, ο Κουμ έμαθε από νωρίς τι σημαίνει να ζεις με περιορισμούς και να μην έχεις τίποτα δεδομένο. Το σπίτι της οικογένειάς του δεν είχε ούτε ζεστό νερό, οι τηλεφωνικές κλήσεις ήταν πολυτέλεια που απέφευγαν για να μην τραβούν την προσοχή του κράτους, και η καθημερινότητα ήταν σκληρή στην Ουκρανία της δεκαετίας του ’80.

Σε ηλικία 16 ετών, με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και το άνοιγμα των συνόρων, ο Κουμ και η μητέρα του μετανάστευσαν στην Καλιφόρνια αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Όμως η πραγματικότητα που βρήκαν δεν ήταν εύκολη. Έζησαν σε μια μικρή, κρατικά επιδοτούμενη κατοικία στη Mountain View, στη καρδιά της Silicon Valley, και επιβίωναν με επιδόματα και κουπόνια τροφίμων, ενώ ο ίδιος αναλάμβανε δουλειές, όπως το σκούπισμα σε ένα παντοπωλείο για να βοηθήσει την οικογένειά του.

Παρά τη φτώχεια, ο νεαρός Γιαν έδειξε από νωρίς μεγάλη περιέργεια για τα ηλεκτρονικά και την τεχνολογία. Ήταν δε τόσο οξυδερκής που έμαθε μόνος του να προγραμματίζει υπολογιστές. Τελικά έλαβε μια υποτροφία στο San Jose State University, αλλά σύντομα εγκατέλειψε τις σπουδές για να εργαστεί. Οι πρώτες επαγγελματικές του εμπειρίες περιλάμβαναν δουλειά ως υπεύθυνος δικτυακής ασφάλειας στην Ernst & Young και, κατόπιν, ως μηχανικός υποδομών στη Yahoo. Εκεί γνώρισε τον Μπράιαν Άκτον, τον άνθρωπο που θα έπειθε αργότερα να τον ακολουθήσει στην περιπέτεια του WhatsApp. Η ζωή του Κουμ στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και τις αρχές του 2000 ήταν μια συνηθισμένη ιστορία της Silicon Valley: πολλή δουλειά, πολλά τεχνικά projects, και η επιμονή να κρατήσει ζωντανό το πάθος του για απλά και χρηστικά εργαλεία.

Η μεγάλη στροφή

Το 2009, ο Γιάν αγόρασε ένα iPhone και είδε το AppStore να ξεκινά να αλλάζει ριζικά το πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες τα κινητά τους τηλέφωνα. Ένιωσε ότι υπήρχε μια ευκαιρία για κάτι διαφορετικό. Μαζί με τον Μπράιαν Άκτον και τον φίλο τους Άλεξ Φίσμαν άρχισαν να δουλεύουν πάνω σε μια ιδέα που αρχικά ήταν απλά μια «έξυπνη» λίστα επαφών που έδειχνε κατάσταση ανάλογη με το «τι κάνεις τώρα». Το όνομα που διάλεξαν, το WhatsApp δηλαδή, ήταν ένα έξυπνο λογοπαίγνιο με την καθημερινή φράση «what’s up?» (τι γίνεται;). Πολύ σύντομα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο: μια εφαρμογή μηνυμάτων που λειτουργούσε πάνω στα κινητά με απλό τρόπο, χωρίς περιττά χαρακτηριστικά.

Το Facebook αγόρασε το WhatsApp το 2014 για 19-22 δισ. δολάρια -λόγω της ανόδου της τιμής της μετοχής του Facebook μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας τον Οκτώβριο του ίδιου έτους- σε μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές τεχνολογικών startups στην ιστορία.

Οι πρώτες εκδόσεις του WhatsApp ήταν, όπως κάθε startup, γεμάτες προκλήσεις. Η εφαρμογή κατέρρεε ή κολλούσε, και ο απογοητευμένος Κουμ σκέφτηκε ακόμα και να τα παρατήσει και να βρει δουλειά. Αλλά η ομάδα επέμεινε και η προσθήκη λειτουργιών, όπως οι ειδοποιήσεις push και η χρήση του τηλεφωνικού αριθμού ως ταυτότητας χρήστη, άλλαξαν τα δεδομένα. Η απλότητα, η αξιοπιστία, και η απουσία διαφημίσεων έκαναν το WhatsApp να γίνει δημοφιλές παγκοσμίως, ιδίως σε χώρες όπου το κόστος των SMS ήταν υψηλό και οι χρήστες έψαχναν εναλλακτικές λύσεις.

Ενα πραγματικό φαινόμενο επικοινωνίας

Μέσα σε λίγα χρόνια, το WhatsApp είχε εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες να ανταλλάσσουν μηνύματα, φωτογραφίες και, αργότερα, κλήσεις βίντεο. Η αποδοχή αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Μαρκ Ζάκεμπεργκ, ο οποίος άρχισε να δείχνει επενδυτικό ενδιαφέρον. Τόσο πολύ που ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για να αποκτήσει την εφαρμογή, οι οποίες κατέληξαν σε μια τεράστια συμφωνία: Το Facebook αγόρασε το WhatsApp το 2014 για περίπου 19-22 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μετοχές, μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές τεχνολογικών startups στην ιστορία.

Ένα στοιχείο που θεωρείται σχεδόν μυθικό είναι ότι ο Κουμ υπέγραψε την πώληση σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Δεν ήταν οποιοδήποτε μέρος: κάποτε στεκόταν εκεί, στην ουρά, για να πάρει κουπόνια τροφίμων. Μια ιδέα που συνοψίζει τη μεταμόρφωσή του από την επιβίωση στην άνεση. Αφού ολοκληρώθηκε η συμφωνία, ο Koum έμεινε για λίγο στο τιμόνι του WhatsApp και μάλιστα πήρε θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Facebook. Όμως η ζωή μετά την εξαγορά δεν ήταν ίδια με πριν: οι όροι εντός μιας τεράστιας εταιρείας, οι συνεχείς πιέσεις για νέες πηγές εσόδων και οι συζητήσεις γύρω από την ιδιωτικότητα των δεδομένων, κάτι που είχε αποτελέσει από την αρχή πυρήνα της φιλοσοφίας του WhatsApp, οδήγησαν τον Κουμ σε αποχώρηση το 2018. Οι διαφωνίες του με τη Facebook για το πώς θα χειριζόταν τα δεδομένα των χρηστών ήταν τόσο έντονες που τελικά τον έκαναν να εγκαταλείψει και τη θέση του στο συμβούλιο.

Η συνέχεια της ιστορίας

Τέτοιοι άνθρωποι ανήσυχοι τεχνολογικά δεν γίνεται να μην ασχοληθούν με κάτι άλλο. Συνήθως ιδρύουν νέες εταιρείες, δοκιμάζουν νέα προϊόντα, επιβάλλονται στην αγορά. Ο Κουμ προτίμησε να… εξαφανιστεί από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Διάλεξε συνειδητά μια ζωή μακριά από τα φώτα της Silicon Valley, χωρίς όμως να εξαφανιστεί οικονομικά. Μέσω της Newlands, της προσωπικής του επενδυτικής εταιρείας, διαχειρίζεται το μερίδιό του σε μετοχές της Meta και έχει προχωρήσει σε σημαντικές αγορές ακινήτων, κυρίως στην Καλιφόρνια, αποκτώντας εκτάσεις και πολυτελείς κατοικίες με έμφαση στην ιδιωτικότητα και τη χαμηλή δημοσιότητα. Παράλληλα, έχει επενδύσει σε υπερπολυτελή σκάφη, με πιο γνωστό ένα superyacht μήκους άνω των 100 μέτρων.

Δεν απολαμβάνει μόνο τη ζωή, αλλά ενίσχυσε έντονα και τη φιλανθρωπική του δράση: έχει δωρίσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στο San Jose State University, στη Jewish Community Federation of San Francisco και σε οργανισμούς που στηρίζουν την εκπαίδευση, την επιστημονική έρευνα και τις κοινότητες μεταναστών. Υποστηρίζει εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανώσεις που βοηθούν την τεχνολογική κοινότητα και ομάδες υποστήριξης που αντανακλούν τις αξίες του. Ακόμη και όταν κατακτάς το απόλυτο exit πριν τα 40 σου χρόνια, αυτό που πραγματικά μετράει είναι πώς διαλέγεις να ζήσεις μετά.

