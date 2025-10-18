Δείτε το νέο Δ.Σ της ΝΕΠ με πρόεδρο τον Μανώλη Τσουραμάνη -Φωτογραφίες

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των εκλογών στη ΝΕΠ, με τον Μανώλη Τσουραμάνη να συνεχίζει στην προεδρία του συλλόγου (ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος).

Παράλληλα, το νέο Δ.Σ. της ΝΕΠ, το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώμα τις επόμενες ημέρες, θα απαρτίζεται από τους εξής (με αλφαβητική σειρά): Γιώργος Ανδρουτσέλης, Θόδωρος Κανελλόπουλος, Λεωνίδας Κοντάκος, Παναγιώτης Κοτσαύτης, Μαρία Μανέτα, Χρήστος Μανέτας, Ελευθερία Ματσούκη, Μαρία Παπούλια, Δημήτρης Σινέμογλου, Βασίλης Φουρκιώτης.

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι Κωνσταντίνα Ζέβλα, Αγγελική Κούτση και Σπύρος Χρυσανθακόπουλος.

Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι Γιώργος Γιαννακέας, Κώστας Μαργαρίτης και Καλλιόπη Παπακωνσταντή.

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΝΕΠ: “Καλή θητεία στη νέα διοίκηση, αλλά και σε όλα τα μέλη μας που έθεσαν υποψηφιότητα, καθώς όλοι θα έχουν ρόλο και θέση στο νέο διοικητικό ξεκίνημα της ΝΕΠ”.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



