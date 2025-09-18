Δείτε τον Σέρβο παίκτη που απέκτησε η Αχαγιά 82

Δείτε τον Σέρβο παίκτη που απέκτησε η Αχαγιά 82
18 Σεπ. 2025 10:22
Pelop News

Συνεχίζει την ενίσχυση της η ομάδα μπάσκετ της Αχαγιάς 82 η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρβου Αντρίγια Πέτροβιτς ο οποίος πέρσι έπαιζε στο πρωτάθλημα της πατρίδας του με την Τζαγκόντινα.

Η ανακοίνωση: «Η Αχαγιά 82 Αυγέρος ανακοινώνει την ένταξη του Andrija Petrovic στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας. Ο Σέρβος καλαθοσφαιριστής, γεννημένος στις 24 Ιουλίου 2000, έρχεται στην ομάδα μας προερχόμενος από την KK Jagodina, με παρουσία στη σερβική 1MRL.

Ο Petrovic έχει ήδη ενσωματωθεί στις προπονήσεις και με τη διάθεσή του για δουλειά αναμένεται να προσθέσει ένταση, βάθος και ανταγωνισμό στην καθημερινότητα της ομάδας.

«Ο Andrija έρχεται αποφασισμένος να βοηθήσει και να υπηρετήσει τη φιλοσοφία μας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθειά μας», τόνισε ο Ηead Coach της Αχαγιάς 82, Σπύρος Γκοργκόλης

Καλωσορίζουμε τον Andrija στην οικογένεια της Αχαγιάς 82 Αυγέρος και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας!

Welcome, Andrija Petrovic»!

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
18:55 Αυτός είναι ο παππάς που συνελήφθη για εμπρησμό! Πρόστιμο 1.687 ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ