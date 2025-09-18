Δείτε τον Σέρβο παίκτη που απέκτησε η Αχαγιά 82

Συνεχίζει την ενίσχυση της η ομάδα μπάσκετ της Αχαγιάς 82 η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρβου Αντρίγια Πέτροβιτς ο οποίος πέρσι έπαιζε στο πρωτάθλημα της πατρίδας του με την Τζαγκόντινα.

Η ανακοίνωση: «Η Αχαγιά 82 Αυγέρος ανακοινώνει την ένταξη του Andrija Petrovic στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας. Ο Σέρβος καλαθοσφαιριστής, γεννημένος στις 24 Ιουλίου 2000, έρχεται στην ομάδα μας προερχόμενος από την KK Jagodina, με παρουσία στη σερβική 1MRL.

Ο Petrovic έχει ήδη ενσωματωθεί στις προπονήσεις και με τη διάθεσή του για δουλειά αναμένεται να προσθέσει ένταση, βάθος και ανταγωνισμό στην καθημερινότητα της ομάδας.

«Ο Andrija έρχεται αποφασισμένος να βοηθήσει και να υπηρετήσει τη φιλοσοφία μας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθειά μας», τόνισε ο Ηead Coach της Αχαγιάς 82, Σπύρος Γκοργκόλης

Καλωσορίζουμε τον Andrija στην οικογένεια της Αχαγιάς 82 Αυγέρος και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας!

Welcome, Andrija Petrovic»!

