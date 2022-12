Δέκα χρόνια από τη σφαγή στο δημοτικό σχολείο Σάντι Χουκ με τους 26 νεκρούς

Το μακελειό στο δημοτικό σχολείο Σάντι Χουκ στις 14 Δεκεμβρίου 2012 είναι ένα από τα χειρότερα που έχει γίνει σε σχολείο στις ΗΠΑ. Τότε ένας βαριά οπλισμένος 20χρονος σκότωσε 20 παιδιά και έξι δασκάλους. Σήμερα, κάτοικοι της πόλης του Κονέκτικατ όπου σημειώθηκε η τραγωδία, θα τιμήσουν την επέτειο με ολονυκτίες και καταθέτοντας λουλούδια σε ένα νέο μνημείο που ανεγέρθηκε για τα θύματα.

«Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι έχουν περάσει 10 χρόνια», δήλωσε ο Πο Μάρεϊ, που ζούσε δίπλα στον 20χρονο δράστη και είναι πλέον ένθερμος ακτιβιστής υπέρ του περιορισμού των πυροβόλων όπλων. «Πιστεύω ότι παραμένει τραύμα στην κοινότητα».

Πρόσφατα ο συνωμοσιολόγος Άλεξ Τζόονς, ιδρυτής του ιστότοπου Infowars, καταδικάστηκε να καταβάλει αποζημίωση 1,5 δισεκ. δολαρίων για τη διασπορά fake news σχετικά με το μακελειό. Επί χρόνια ισχυριζόταν ότι το τραγικό συμβάν ήταν μια απάτη και τα θύματα ηθοποιοί.

In the middle of one of the most painful seasons of my life, I’m forced to remind people that my mother and five other educators were also murdered at #sandyhook. It’s been a decade. Those women & their families deserve better. I’m fucking tired and I deserve better. pic.twitter.com/VRHFH3Vflx

— Erica Leslie Lafferty (@ericalaff) December 12, 2022