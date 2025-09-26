Δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε τα αιτήματα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ενώ στην συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι
26 Σεπ. 2025 15:39
Pelop News

Με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του απεργού πεινάς Πάνου Ρούτσι.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε τα αιτήματα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ενώ στην συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Κατά συνέπεια θα πρέπει να λήξει μετά από 12 μέρες η απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητούσε να γίνει εκταφή της σορού του γιού του Ντένι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.
