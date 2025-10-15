«Δεν αντέχουμε τα ψίχουλα»: Πανελλαδική κινητοποίηση συνταξιούχων για πραγματικές αυξήσεις

Με κεντρικό σύνθημα την αξιοπρέπεια και την ανάγκη για ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις, οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις πραγματοποίησαν πανελλαδική συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά και πορεία προς το υπουργείο Εργασίας, καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική ως «κοροϊδία χωρίς προηγούμενο».

15 Οκτ. 2025 14:14
Χιλιάδες συνταξιούχοι από όλη τη χώρα συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τετάρτης στην πλατεία Κοτζιά και πραγματοποίησαν πορεία προς το υπουργείο Εργασίας, διεκδικώντας πραγματικές αυξήσεις και μέτρα ανακούφισης απέναντι στην ακρίβεια που «σαρώνει», όπως ανέφεραν, τις ήδη πενιχρές συντάξεις τους.

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις χαρακτήρισαν την κυβερνητική στάση «άνευ προηγουμένου κοροϊδία», υπογραμμίζοντας ότι εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι παραμένουν χωρίς καμία αύξηση εδώ και 15 χρόνια.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται: η άμεση καταβολή πραγματικών αυξήσεων σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, η επιστροφή των αναδρομικών για τη 13η και 14η σύνταξη, καθώς και η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Παράλληλα, ζητούν την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με προσλήψεις προσωπικού και καθολικά δωρεάν παροχές.

Ο Παναγιώτης Πάλμος, συνταξιούχος που συμμετείχε στην κινητοποίηση, τόνισε στο Orange Press Agency πως «κύριο ζήτημα είναι η ακρίβεια. Θέλουμε αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, επιστροφή των αναδρομικών του εντεκάμηνου και επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης που είναι πληρωμένη».

Απαντώντας στα επιχειρήματα της κυβέρνησης περί έλλειψης δημοσιονομικού χώρου, ο ίδιος υποστήριξε ότι «χρήματα υπάρχουν, αφού έχουν παρακρατηθεί 130 δισεκατομμύρια την τελευταία δεκαετία».

Στη συγκέντρωση απηύθυναν χαιρετισμό συνδικαλιστικά στελέχη, ενώ το «παρών» έδωσαν και βουλευτές. Μετά το τέλος της πορείας, αντιπροσωπεία των συνταξιούχων συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο υπουργείο Εργασίας, επαναλαμβάνοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.
