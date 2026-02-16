«Δεν έχω κουράγιο. Το είχαν ξανακάνει», νέα μαρτυρία για την τραγωδία στη Λούτσα

Πάρα πολλά και αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα, που κόστισε τη ζωή σε έναν 15χρονο μαθητή ενώ την ίδια ώρα μαρτυρία φίλου των παιδιών αναφέρει ότι ο 15χρονος δεν είναι η πρώτη φορά που είχε πάρει το αυτοκίνητο.

«Δεν οδηγούσε το παιδί μου, έχει πάθει σοκ», μαρτυρία της μητέρας του 15χρονου που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα

Σύμφωνα με τον φίλο του οδηγού, ο 15χρονος είχε μάθει από τον πατέρα του να οδηγεί ενώ δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε πάρει το αυτοκίνητο. Όπως λέει ο φίλος του παιδιού σε ερώτηση για το αν οδηγούσε ο 15χρονος καθώς οι συγγενείς του λένε ότι δεν ήταν αυτός ο οδηγός απαντά πως «θέλουν να ρίξουν το φταίξιμο αλλού».

Τι είπε ο φίλος των παιδιών

Δεν έχω κουράγιο. Το είχαν ξανακάνει (σ.σ. να πάρουν το αυτοκίνητο)

– Τους μίλησες στο νοσοκομείο;

Ναι, και αυτοί στεναχωρημένοι είναι.

– Έχουμε βγάλει άκρη ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο;

Ο 14χρονος, το είχε ξαναπάρει το αυτοκίνητο.

– Η μαμά του το ήξερε;

Όχι, ήταν στη δουλεία.

– Του είχε δείξει κάποιος να οδηγεί;

Δεν ξέρω, το είχε ξαναπάρει, μας το είπε πει.

– Αυτός μάθαινε μόνος του;

Δεν ξέρω, νομίζω έμαθε με τον πατέρα του.

– Αυτός ο οδηγός λένε οι γονείς του ότι δεν οδηγούσε ο ίδιος και ότι το πήρε ένας φίλος του.

Να ρίξουν το φταίξιμο θέλουν. Τον βρήκαν στη θέση του συνοδηγού, πώς γίνεται να οδηγούσε αυτός;

– Αυτός που πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου είναι αυτός που οδηγούσε;

Ναι.

– Είχαν ξαναμπεί στο αυτοκίνητο;

Πήγαιναν βόλτες, ναι.

– Άρα δεν είναι ότι το πήρε μια φορά;

Ναι.

– Έχει καταλάβει τι έχει κάνει;

Έχει μετανιώσει χίλιες φορές.

– Εσύ έχεις μπει ποτέ στο αυτοκίνητο μαζί του όταν οδηγούσε;

Είχα μπει μια φορά.

– Οδηγούσε καλά;

Εντάξει δεν… δεν ξέρω, μάθαινε νομίζω.

Η μητέρα του οδηγού αναφέρει με τη σειρά της μιλώντας στο Mega πως ο γιος της δεν ήξερε να οδηγεί και ότι ο φίλος του είπε να πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου. «Τώρα έχει πάθει σοκ. “Μαμά ο φίλος μου, μαμά τι έκανα; Τι κάναμε μαμά;”. Του λέει ο φίλος του που σκοτώθηκε ‘πάρε το κλειδί και το αμάξι’, γιατί ο δικός μου δεν είχε ιδέα να οδηγήσει. Ήρθανε μαζί στο σπίτι, πήρανε τα κλειδιά, πήραν το αμάξι» είπε η μητέρα του 15χρονου.

Ο πατέρας του οδηγού με τη σειρά του αναφέρει: «Είναι σε σοκ, δεν μπορεί να μιλαει, έχει φόβο, έχει τρόμο. Σκέφτεται γιατί έτσι, γιατί αλλιώς.»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



