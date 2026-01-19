«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα», ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-αγροτών, ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρωθυπουργός ζήτησε να μπει τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν εξυπηρέτησε όπως είπε τα συμφέροντα των αγροτών και της κοινωνίας

«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα», ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-αγροτών, ΒΙΝΤΕΟ
19 Ιαν. 2026 17:40
Pelop News

Περίπου τέσσερις ώρες διήρκησε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου . Η συνάντηση που ξεκίνησε στις 13.00 ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 17.00.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη σύσκεψη των αγροτών δεν άφησε περιθώριο για τεχνικές λύσεις ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα ανοίξει νέα διαπραγμάτευση.

Ο πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνάντησης με τους εκπροσώπους των αγροτών ζήτησε να μπεί τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν εξυπηρέτησε όπως είπε τα συμφέροντα των αγροτών και της κοινωνίας.

«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, τόνισε μετά το τέλος της συνάντησης ότι η συζήτηση με τους αγρότες ήταν καλή και παραγωγική. Ο υπουργός εξέφρασε την ελπίδα «από εδώ και πέρα να πρυτανεύσει η κοινή λογική».


«Δεν είμαστε ικανοποιήμενοι »

Αυτός ο αγώνας είναι διαρκής, θα συζητήσουμε στα μπλόκα και θα ακούσουμε τη γνώμη όλων των αγροτών δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής της Θεσσαλίας Ρίζος Μαρούδας και όταν ρωτήθηκε για τη δική του άποψη σχετικά με το αποτέλεσμα των συνομιλιών ανέφερε ότι έγιναν κάποιες μικρές βελτιώσεις και δεσμεύσεις που όμως δεν αλλάζουν τη γενική εικόνα. «Δεν είμαστε ικανοποιήμενοι. Υπάρχουν τρόποι να συνεχίσουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:39 «Έλληνας Έσκομπάρ»: Δέσμευση των λογαριασμών και της περιουσίας του
18:27 Δαμασκός: Ανακτά τον έλεγχο στη Βορειοανατολική Συρία, «σάρωσε» τους Κούρδους σε δυο μέρες
18:15 Στις φυλακές Κασσαβέτειας εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι με φυματίωση
18:03 Ενεργοποίηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταστημάτων Οπτικών Ειδών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
17:53 Νοκ-άουτ και για Μπασκόνια Ναν-Μήτρογλου, προβληματισμός στον Παναθηναϊκό
17:40 «Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα», ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-αγροτών, ΒΙΝΤΕΟ
17:31 ΕΚΤΑΚΤΟ: Δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού
17:23 Διαλύθηκε ο αρραβώνας και άρχισαν τους πυροβολισμούς! ΒΙΝΤΕΟ
17:12 Καιρός: Βαρυχειμωνιά διαρκείας, η χώρα παραμένει στο«ψυγείο»
17:01 Δείτε που και πότε ανοίγει νέο τετράστερο ξενοδοχείο στην Αχαΐα ΦΩΤΟ
16:55 «Έπαθα σοκ, θα μπορούσα να είμαι στο μοιραίο τρένο», συγκλονίζει η Ελληνίδα που ζει στη Μάλαγα
16:52 Καθίζηση σε χωριό των Τζουμέρκων: «Ακούγονται θόρυβοι» λένε οι κάτοικοι – Αναμένονται γεωλόγοι
16:43 Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην Ευρωζώνη
16:34 Νίκος Καραχάλιος στον Peloponnisos FM: «Η Μαρία Καρυστιανού εμπλέκεται σε πολιτικά παιχνίδια που τελικά ευνοούν την κυβέρνηση»
16:21 Πεκίνο για ΗΠΑ: Να μην χρησιμοποιούν τη λεγόμενη «απειλή από την Κίνα» ως πρόσχημα για τα δικά τους συμφέροντα
16:12 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Έξυπνη ιδέα, ασφαλής εκτέλεση και μια έναρξη χωρίς κορύφωση
16:09 Υπό δέσμευση οι λογαριασμοί 12 αγροτών για παράνομες επιδοτήσεις
16:00 Eurovision: Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ επιστρέφει και διεκδικεί ξανά μια νίκη για τη Νορβηγία
15:47 Αφγανιστάν: Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς
15:33 Κανελλόπουλος: «Να εκμεταλλευτούμε το κενό διάστημα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ