«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα», ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-αγροτών, ΒΙΝΤΕΟ

Περίπου τέσσερις ώρες διήρκησε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου . Η συνάντηση που ξεκίνησε στις 13.00 ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 17.00.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη σύσκεψη των αγροτών δεν άφησε περιθώριο για τεχνικές λύσεις ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα ανοίξει νέα διαπραγμάτευση.

Ο πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνάντησης με τους εκπροσώπους των αγροτών ζήτησε να μπεί τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν εξυπηρέτησε όπως είπε τα συμφέροντα των αγροτών και της κοινωνίας.

«Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε μία ουσιαστική συζήτηση έτσι ώστε να μπει ένα τέλος σε μία περίοδο μεγάλης έντασης, που δεν εξυπηρέτησε ούτε τα δικά σας δίκαια -και είναι αρκετά- ούτε την κοινωνία, η οποία νομίζω ότι αναζητά σε αυτή τη φάση να προχωρήσουμε μπροστά» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, τόνισε μετά το τέλος της συνάντησης ότι η συζήτηση με τους αγρότες ήταν καλή και παραγωγική. Ο υπουργός εξέφρασε την ελπίδα «από εδώ και πέρα να πρυτανεύσει η κοινή λογική».





«Δεν είμαστε ικανοποιήμενοι »

Αυτός ο αγώνας είναι διαρκής, θα συζητήσουμε στα μπλόκα και θα ακούσουμε τη γνώμη όλων των αγροτών δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής της Θεσσαλίας Ρίζος Μαρούδας και όταν ρωτήθηκε για τη δική του άποψη σχετικά με το αποτέλεσμα των συνομιλιών ανέφερε ότι έγιναν κάποιες μικρές βελτιώσεις και δεσμεύσεις που όμως δεν αλλάζουν τη γενική εικόνα. «Δεν είμαστε ικανοποιήμενοι. Υπάρχουν τρόποι να συνεχίσουμε» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



