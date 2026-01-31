Δεν γύρισαν ποτέ: Σήμερα το τελευταίο αντίο στους πέντε φίλους του ΠΑΟΚ

Αυλαία πένθους πέφτει σήμερα στην τραγωδία που συγκλόνισε Ελλάδα και Ρουμανία. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τους πέντε φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φονικό τροχαίο, ενώ η αγωνία παραμένει για την πορεία της υγείας των τραυματιών.

Δεν γύρισαν ποτέ: Σήμερα το τελευταίο αντίο στους πέντε φίλους του ΠΑΟΚ
31 Ιαν. 2026 8:55
Pelop News

Η πιο βαριά μέρα έφτασε για τις οικογένειες και τους φίλους των πέντε φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία. Σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουαρίου, τελούνται οι κηδείες των θυμάτων, βάζοντας το οδυνηρό τέλος σε ένα ταξίδι που ξεκίνησε με προορισμό τη Γαλλία για να στηρίξουν την ομάδα τους και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Δύο από τους νέους είχαν κηδευτεί ήδη την Παρασκευή, σε Θεσσαλονίκη και Πιερία, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Σήμερα, το ύστατο χαίρε θα πουν συγγενείς και φίλοι στους τρεις φιλάθλους που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία του Κώστα Μαρκόπουλου, του Δημήτρη Μαρωνίτη και του Βασίλη Πάλο τελείται στις 13:00 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με τις σορούς να βρίσκονται στον ναό από τις 11:00 το πρωί.

Νωρίτερα, στις 12:00, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον Γιώργο Κεσανίδη στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία, ενώ στις 13:00 τελείται και η κηδεία του Θανάση Γκουζούρη στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν ζητήσει να μην υπάρξει δημοσιογραφική κάλυψη στις τελετές, θέλοντας να βιώσουν το πένθος τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Την ίδια ώρα, συγκρατημένη ανακούφιση υπάρχει για την κατάσταση των τραυματιών. Ο 28χρονος φίλαθλος που είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» πήρε εξιτήριο, καθώς η κατάστασή του παρουσίασε σαφή βελτίωση. Μάλιστα, αναμένεται να παραστεί στις κηδείες των φίλων του, όπως ο ίδιος ζήτησε.

Στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 20χρονος τραυματίας με κακώσεις στο κεφάλι. Οι γιατροί κάνουν λόγο για μετατραυματική αμνησία, καθώς ο νεαρός δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από το δυστύχημα και δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως την απώλεια των φίλων του.

Ο τρίτος τραυματίας παραμένει νοσηλευόμενος στη Ρουμανία. Έχει αποσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποφασιστεί το πότε και με ποιον τρόπο θα επιστρέψει στην Ελλάδα για περαιτέρω νοσηλεία.

Τα αναπάντητα «γιατί» γύρω από το δυστύχημα στον λεγόμενο «δρόμο του θανάτου» εξακολουθούν να βαραίνουν τις οικογένειες και την κοινότητα των φιλάθλων, την ώρα που η χώρα αποχαιρετά πέντε νέους ανθρώπους που πλήρωσαν με τη ζωή τους την αγάπη τους για την ομάδα τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:12 Μητσοτάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: «Η εθνική επαγρύπνηση είναι καθημερινή υπόθεση»
10:06 Ο ΝΟΠ με Χαντζίτ κόντρα στο Παλαιό Φάληρο
10:00 Τριάντα χρόνια από τη δοκιμασία των Ιμίων και την ένταση στο Αιγαίο: Η κρίση που δίδαξε
9:50 Πάτρα: Κατέρρευσε τσιμέντο στο παλιό κτίριο του ΔΕΔΔΗΕ – Γλίτωσε από τύχη εργαζόμενη
9:48 Βενεζουέλα: Γενική αμνηστία και «λουκέτο» στο El Helicoide μετά τις πιέσεις – τι αλλάζει για τους πολιτικούς κρατούμενους
9:36 Έκρηξη στη “Βιολάντα”: Στο μικροσκόπιο οι σωλήνες, οι δεξαμενές προπανίου και ένα υπόγειο «αδήλωτο»
9:24 Γκίλφοϊλ στο Economist: Αμερικανικό LNG και Κάθετος Διάδρομος βάζουν την Ελλάδα στο «κέντρο» της ενεργειακής ασφάλειας
9:20 Καρκίνος του Νεφρού – Αφαίρεση του Όγκου με Διατήρηση του Νεφρού
9:12 Ισπανία: Στους 46 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων στην Ανδαλουσία – Πέθανε ακόμη ένας τραυματίας
9:00 Μάθημα για το σήμερα
8:55 ΗΠΑ–Ιράν: «Ο χρόνος τελειώνει» και τα σενάρια για αμερικανικά πλήγματα φουντώνουν
8:55 Πάτρα-Εξαφάνιση 16χρονης Λόρα: Βίντεο τη δείχνει να αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία – «Είχε φύγει πριν δηλωθεί» λέει η ΕΛΑΣ
8:55 Στεγαστικό: Δύο νέα προγράμματα για προσιτή στέγη – «Ανακαινίζω» τον Μάιο, Κοινωνική Αντιπαροχή το καλοκαίρι
8:55 Φάκελοι Έπσταϊν: Οι φωτογραφίες που φέρνουν ξανά στο στόχαστρο τον Πρίγκιπα Άντριου
8:55 Κακοκαιρία σε κύματα: Δυναμώνει απόψε στα Δυτικά, κορύφωση την Κυριακή, η πρόγνωση για την Πάτρα
8:55 Δεν γύρισαν ποτέ: Σήμερα το τελευταίο αντίο στους πέντε φίλους του ΠΑΟΚ
23:59 ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του
23:39 Στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας
23:21 Μαντζιόνε: Δεν θα αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή για τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
22:55 Απόφαση του ΣτΕ: Ανανέωση και έκδοση διαβατηρίων με παλαιού τύπου ταυτότητες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ