Δεν γύρισαν ποτέ: Σήμερα το τελευταίο αντίο στους πέντε φίλους του ΠΑΟΚ

Η πιο βαριά μέρα έφτασε για τις οικογένειες και τους φίλους των πέντε φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία. Σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουαρίου, τελούνται οι κηδείες των θυμάτων, βάζοντας το οδυνηρό τέλος σε ένα ταξίδι που ξεκίνησε με προορισμό τη Γαλλία για να στηρίξουν την ομάδα τους και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Δύο από τους νέους είχαν κηδευτεί ήδη την Παρασκευή, σε Θεσσαλονίκη και Πιερία, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Σήμερα, το ύστατο χαίρε θα πουν συγγενείς και φίλοι στους τρεις φιλάθλους που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία του Κώστα Μαρκόπουλου, του Δημήτρη Μαρωνίτη και του Βασίλη Πάλο τελείται στις 13:00 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με τις σορούς να βρίσκονται στον ναό από τις 11:00 το πρωί.

Νωρίτερα, στις 12:00, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον Γιώργο Κεσανίδη στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία, ενώ στις 13:00 τελείται και η κηδεία του Θανάση Γκουζούρη στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης. Οι οικογένειες των θυμάτων έχουν ζητήσει να μην υπάρξει δημοσιογραφική κάλυψη στις τελετές, θέλοντας να βιώσουν το πένθος τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Την ίδια ώρα, συγκρατημένη ανακούφιση υπάρχει για την κατάσταση των τραυματιών. Ο 28χρονος φίλαθλος που είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» πήρε εξιτήριο, καθώς η κατάστασή του παρουσίασε σαφή βελτίωση. Μάλιστα, αναμένεται να παραστεί στις κηδείες των φίλων του, όπως ο ίδιος ζήτησε.

Στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου» συνεχίζει να νοσηλεύεται ο 20χρονος τραυματίας με κακώσεις στο κεφάλι. Οι γιατροί κάνουν λόγο για μετατραυματική αμνησία, καθώς ο νεαρός δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από το δυστύχημα και δεν έχει συνειδητοποιήσει πλήρως την απώλεια των φίλων του.

Ο τρίτος τραυματίας παραμένει νοσηλευόμενος στη Ρουμανία. Έχει αποσωληνωθεί και η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποφασιστεί το πότε και με ποιον τρόπο θα επιστρέψει στην Ελλάδα για περαιτέρω νοσηλεία.

Τα αναπάντητα «γιατί» γύρω από το δυστύχημα στον λεγόμενο «δρόμο του θανάτου» εξακολουθούν να βαραίνουν τις οικογένειες και την κοινότητα των φιλάθλων, την ώρα που η χώρα αποχαιρετά πέντε νέους ανθρώπους που πλήρωσαν με τη ζωή τους την αγάπη τους για την ομάδα τους.

