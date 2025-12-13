«Δεν ήμουν ποτέ μεγάλος οπαδός του», αιχμές Ρίισε σε Τσιμίκα

Ο Νορβηγός παλαίμαχος πλέον Τζον Άρνε Ρίισε και ένας από τους πιο εμβληματικούς μπακ που φόρεσαν τη φανέλα της Ρόμα αλλά και της Λίβερπουλ -κατέκτησε και Champions League το 2005-, μίλησε στη FootItalia.com εκφράζοντας την πίστη του πως οι «τζιαλορόσι» έχουν όλα τα φόντα για να μπουν στην πρώτη τετράδα της Serie A.

«Νομίζω ότι οι Τζιαλορόσι είχαν ένα καλό ξεκίνημα. Η ήττα από τη Νάπολι ήταν μια μικρή οπισθοδρόμηση, όμως είμαι αρκετά σίγουρος ότι η Ρόμα μπορεί να μπει στην πρώτη τετράδα και να μείνει εκεί. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος. Με εντυπωσίασε το ξεκίνημα της σεζόν και ελπίζω να συνεχίσουν έτσι», ανέφερε ο Νορβηγός πρώην διεθνής.

Στη συνέχεια, ο Ρίισε σχολίασε τους Τσιμίκα και Αντζελίνιο, οι οποίοι αυτή την περίοδο καλύπτουν το αριστερό άκρο της άμυνας της Ρόμα.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήμουν μεγάλος θαυμαστής του Τσιμίκα όταν ήταν στη Λίβερπουλ. Θεώρησα ότι ήταν καλό που δέχθηκε μια νέα πρόκληση, γιατί δεν ήμουν απόλυτα πεπεισμένος ότι μπορούσε να σταθεί στο επίπεδο που απαιτείται εκεί. Είναι καλός παίκτης, φυσικά, αλλά στη Λίβερπουλ δεν μπορούσε να εκφραστεί στα καλύτερά του και τώρα ήρθε η ώρα για αλλαγή.

Μου αρέσουν και οι δύο παίκτες, αλλά ελπίζω να δώσουν το καλύτερο τους εαυτό στη Ρόμα, όπως ελπίζω ότι ο Κέρκες μπορεί να δώσει τον καλύτερο εαυτό του στη Λίβερπουλ. Πρέπει να δείξουν ότι αξίζουν μια θέση βασικού στη Ρόμα».

