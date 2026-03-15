Δεν κατάφεραν να κάνουν την υπέρβαση οι Νεανίδες του Απόλλωνα

15 Μαρ. 2026 21:49
Pelop News

Δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση η ομάδα βόλεϊ Νεανίδων  του Απόλλωνα η όποια γνώρισε τρεις ήττες στον όμιλο της προημιτελικής φάσης του Πανελλήνιου που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.

Η πατρινή ομάδα είχε πέσει σε πολύ δύσκολο όμιλο, με αντίπαλους όπως ο Ολυμπιακός και η Δεξαμενή με αποτέλεσμα να γνωρίσει τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια και να μην μπορέσει να πάρει το ένα από τα δυο εισιτήρια για τη πρόκριση στους «8», με την πρόκριση να παίρνουν Ολυμπιακός και Δεξαμενή Μεταμόρφωσης.

Πάντως τα κορίτσια του Γεωργιόπουλου από την μια έδειξαν ότι παραμένουν πιστές στο με το Πανελλήνιο πρωτάθλημα, καθώς είναι η 4η σερί φορά που συμμετέχουν σε αυτή την φάση.

Επίσης, κέρδισαν πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον, καθώς είναι πολλά ταλαντούχα κορίτσια στις Νεανίδες και εφόσον συνεχίζουν να δουλεύουν, έχουν λαμπρό μέλλον.

Στο τουρνουά της Αθήνας ο τεχνικός χρησιμοποίησε τις εξής: Παναγιώτα Λινάρδου, Μυρτώ Φιλλιπάκη, Μελίνα Πόλη, Αντωνία Ακαρέπη , Γεωργία Γεωργίου , Αρτέμης Ελευθεριάδη, Μέλινα Ελευθεριάδη, Νίκη Γιαννόπουλου, Ελπίδα Ραζακλή, Ναταλία Πόλη , Σπυριδούλα Βασιλακοπούλου, Ελένη Χρηστίδη, Ελπίδα Πέττα και Εβινα Ταβουλάρη.

