Δεν «πουλάει» στην Πάτρα η «Χρυσή Βίζα»: Μόλις 13 αιτήσεις ξένων επενδυτών το 2025

Εκτός των «ραντάρ» των επενδυτών για τη Golden Visa παραμένει η Αχαΐα, η οποία δεν έχει καταφέρει να προσελκύσει το αναμενόμενο ενδιαφέρον, σε αντίθεση με άλλα σημεία της Ελλάδας, όπου καταγράφεται άνοδος και, σε ορισμένες πόλεις, μάλιστα, ιδιαίτερα σημαντική.

Παρότι στην Πάτρα –που αποτελεί τον βασικότερο τόπο επενδύσεων στον Νομό– απαιτείται αυτή τη στιγμή το χαμηλότερο ύψος επένδυσης, της τάξης των 250.000 ευρώ, όταν σε άλλες περιοχές το όριο έχει αυξηθεί στις 400.000 ή ακόμη και στις 800.000 ευρώ (Δήμοι Αττικής, Θεσσαλονίκης και δημοφιλή νησιά), δεν έχει παρατηρηθεί ανάλογη αύξηση ενδιαφέροντος.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα «Πελοπόννησος», σχετικά με τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, τα τελευταία χρόνια για το πρόγραμμα Golden Visa.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2024 κατατέθηκαν στην Αχαΐα 16 αιτήματα, τα οποία εγκρίθηκαν όλα και οι επενδύσεις προχώρησαν κανονικά. Το 2025 κατατέθηκαν συνολικά 13 αιτήματα, εκ των οποίων τα έξι έχουν ήδη εγκριθεί και υλοποιούνται, άλλα έξι βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης, ενώ ένα βρίσκεται στο στάδιο της καταχώρισης.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, αν και σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια –για παράδειγμα το 2023 είχε μόνο 8– υπάρχει μια αύξηση, αυτή παραμένει περιορισμένη συγκριτικά με άλλες πόλεις της περιφέρειας, όπως το Ναύπλιο και η Χαλκίδα που είναι πιο κοντά στην Αθήνα.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των μεμονωμένων ξένων επενδυτών που έχουν αξιοποιήσει το πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας από τα μέσα του 2014 έως και το τέλος του 2025 θα προσεγγίσει τις 40.000. Ως εκ τούτου, ακόμη και με βάση το χαμηλότερο όριο επένδυσης των 250.000 ευρώ, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ έχουν κατευθυνθεί στην εγχώρια αγορά ακινήτων ή περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως.

ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ

Οσον αφορά στην εθνικότητα των επενδυτών που έχουν αποκτήσει ακίνητα στην Αχαΐα, παρότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα της Golden Visa έχει προσελκύσει επενδυτές από διάφορες χώρες.

Η πλειονότητα προέρχεται από το Ισραήλ και την Τουρκία, καθώς και από την Κίνα, με τους συγκεκριμένους επενδυτές να έχουν στραφεί ευρύτερα προς τη Δυτική Ελλάδα, πραγματοποιώντας σημαντικές αγορές ακινήτων.

Σε ό,τι αφορά το είδος των ακινήτων, η πλειονότητα των επενδύσεων αφορά διαμερίσματα σε νεόδμητες οικοδομές στο κέντρο ή περιμετρικά του κέντρου. Ενα ακόμη ποσοστό αφορά ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και έχουν προκύψει από αλλαγή χρήσης, δηλαδή από τη μετατροπή πρώην κτιρίων γραφείων, αποθηκών ή βιομηχανικών χώρων.

ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑ

Ακόμη και αυτός ο σχετικά μικρός αριθμός επενδυτών έχει επηρεάσει την τοπική αγορά ακινήτων, η οποία πλέον δεν απευθύνεται κυρίως στους Πατρινούς.

Οι κατασκευαστές και οι ιδιοκτήτες έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα -που περιλαμβάνουν και τις αυξήσεις σε οικοδομικά υλικά- και απευθύνονται κυρίως σε επενδυτές από την Αθήνα ή το εξωτερικό, με την πόλη να εισέρχεται σε μια νέα, πιο πιεστική φάση στεγαστικής μετάβασης, γεγονός που έχει επηρεάσει και τις τιμές.

Βεβαίως, εξακολουθούν να ανεγείρονται νέες οικοδομές που, ανάλογα με την τοποθεσία και την ποιότητα κατασκευής, πωλούνται σε τιμές που ξεκινούν από τα 2.700 έως 2.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και φθάνουν ή και ξεπερνούν τα 3.800 – 3.900 ευρώ ανά τετραγωνικό.

