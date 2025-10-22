«Δεν τελείωσαν τα Τέμπη»: Η Καρυστιανού προαναγγέλλει νέο κοινωνικό κίνημα και επιστροφή στο Σύνταγμα

Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε το πρωί στην εκπομπή των Παραπολιτικών 90,1 και απάντησε ευθέως στο ενδεχόμενο να ηγηθεί ή να εμπλακεί σε νέο πολιτικό φορέα.

«Ελπίζω να δημιουργηθεί ένα νέο κίνημα το οποίο να βασίζεται μόνο στον πολίτη», είπε, εξηγώντας ότι επιθυμεί οργανωμένη κοινωνική αντίδραση ανεξάρτητη από τα παραδοσιακά κόμματα — «ένα πολύ μεγάλο οργανωμένο κοινωνικό κίνημα», όπως το χαρακτήρισε.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι θεωρεί λάθος το να «καβαλήσει» το υπάρχον πολιτικό σύστημα μια τέτοια πρωτοβουλία και επανέλαβε ότι προτρέπει τους συγγενείς και τον κόσμο «να μείνουν ενεργοί πολίτες» και να φωνάζουν για δικαιοσύνη, διαφάνεια και κράτος δικαίου.

Σε ερώτηση αν θα επιστρέψει στην πλατεία μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η κα Καρυστιανού απάντησε χωρίς περιστροφές: «Στην πλατεία θα πηγαίνω σίγουρα… Αν χρειαστεί να διαμαρτυρηθούμε, βεβαίως θα πάμε στην πλατεία και ας έρθουν τα ΜΑΤ να μας συλλάβουν».

Υπογράμμισε ότι τυχόν επανεγγραφή των ονομάτων θα αποφασιστεί συλλογικά από τους συγγενείς και ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα γίνει «όλοι μαζί, όχι εγώ προσωπικά», προσθέτοντας ότι οι διαμαρτυρίες θα είναι ειρηνικές — ακόμη και καθιστικές.

Η ίδια εστίασε στον συμβολισμό της γραφής των ονομάτων στον χώρο του Συντάγματος και τόνισε ότι αυτόν τον συμβολισμό «το σύστημα» επιθυμεί να ακυρώσει. «Το ότι υπάρχουν εκεί, το ότι ο κόσμος τα φώναζε κάθε 28 του μήνα, αυτό είναι που ενοχλούσε», είπε, προσθέτοντας ότι στόχος της τροπολογίας είναι —κατά την εκτίμησή της— «να εξαφανιστεί από τη μνήμη της κοινωνίας» το έγκλημα των Τεμπών.

Δίκη Τεμπών – καχυποψία και αιτήματα για πλήρη διερεύνηση

Η Καρυστιανού εξέφρασε έντονη δυσπιστία για τη διαδικασία της δίκης που ανοίγει, χαρακτηρίζοντάς την «παρωδία» και κατηγορώντας συγκεκριμένα πρόσωπα και θεσμούς για προσπάθεια συγκάλυψης. Σχολίασε σειρά θεμάτων — από επιλογές προσώπων στις αρμόδιες θέσεις μέχρι την καταστροφή ή “εξαφάνιση” στοιχείων — και ζήτησε πλήρη, ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των ευθυνών, πολιτικών και επιχειρηματικών.

Σχόλιο για τους πολιτικούς και την παρέμβαση Δένδια

Αν και απέφυγε να βάλει «όλους τους πολιτικούς στον ίδιο σάκο», η κα Καρυστιανού μίλησε με σκληρή γλώσσα για το πολιτικό σύστημα, το οποίο —όπως είπε— «λειτουργεί διεφθαρμένα» και προστατεύει τους δικούς του. Για την παρέμβαση του κ. Δένδια περιορίστηκε στο «θα ήθελα κάτι πιο έντονο», δείχνοντας ότι περιμένει πιο αποφασιστικές κινήσεις από την πολιτική ηγεσία.

