«Δεν τελείωσαν τα Τέμπη»: Η Καρυστιανού προαναγγέλλει νέο κοινωνικό κίνημα και επιστροφή στο Σύνταγμα

Η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων «Τέμπη 2023» τοποθετείται ανοιχτά υπέρ ενός ανεξάρτητου κοινωνικού κινήματος, απορρίπτει την ένταξη στο υπάρχον πολιτικό σύστημα και δηλώνει αποφασισμένη να επιστρέφει στην πλατεία Συντάγματος, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει αντιπαράθεση με τις δυνάμεις καταστολής.

«Δεν τελείωσαν τα Τέμπη»: Η Καρυστιανού προαναγγέλλει νέο κοινωνικό κίνημα και επιστροφή στο Σύνταγμα
22 Οκτ. 2025 13:03
Pelop News

Η Μαρία Καρυστιανού μίλησε το πρωί στην εκπομπή των Παραπολιτικών 90,1 και απάντησε ευθέως στο ενδεχόμενο να ηγηθεί ή να εμπλακεί σε νέο πολιτικό φορέα.

«Ελπίζω να δημιουργηθεί ένα νέο κίνημα το οποίο να βασίζεται μόνο στον πολίτη», είπε, εξηγώντας ότι επιθυμεί οργανωμένη κοινωνική αντίδραση ανεξάρτητη από τα παραδοσιακά κόμματα — «ένα πολύ μεγάλο οργανωμένο κοινωνικό κίνημα», όπως το χαρακτήρισε.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι θεωρεί λάθος το να «καβαλήσει» το υπάρχον πολιτικό σύστημα μια τέτοια πρωτοβουλία και επανέλαβε ότι προτρέπει τους συγγενείς και τον κόσμο «να μείνουν ενεργοί πολίτες» και να φωνάζουν για δικαιοσύνη, διαφάνεια και κράτος δικαίου.

Σε ερώτηση αν θα επιστρέψει στην πλατεία μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η κα Καρυστιανού απάντησε χωρίς περιστροφές: «Στην πλατεία θα πηγαίνω σίγουρα… Αν χρειαστεί να διαμαρτυρηθούμε, βεβαίως θα πάμε στην πλατεία και ας έρθουν τα ΜΑΤ να μας συλλάβουν».

Υπογράμμισε ότι τυχόν επανεγγραφή των ονομάτων θα αποφασιστεί συλλογικά από τους συγγενείς και ότι οποιαδήποτε ενέργεια θα γίνει «όλοι μαζί, όχι εγώ προσωπικά», προσθέτοντας ότι οι διαμαρτυρίες θα είναι ειρηνικές — ακόμη και καθιστικές.

Η ίδια εστίασε στον συμβολισμό της γραφής των ονομάτων στον χώρο του Συντάγματος και τόνισε ότι αυτόν τον συμβολισμό «το σύστημα» επιθυμεί να ακυρώσει. «Το ότι υπάρχουν εκεί, το ότι ο κόσμος τα φώναζε κάθε 28 του μήνα, αυτό είναι που ενοχλούσε», είπε, προσθέτοντας ότι στόχος της τροπολογίας είναι —κατά την εκτίμησή της— «να εξαφανιστεί από τη μνήμη της κοινωνίας» το έγκλημα των Τεμπών.

Δίκη Τεμπών – καχυποψία και αιτήματα για πλήρη διερεύνηση

Η Καρυστιανού εξέφρασε έντονη δυσπιστία για τη διαδικασία της δίκης που ανοίγει, χαρακτηρίζοντάς την «παρωδία» και κατηγορώντας συγκεκριμένα πρόσωπα και θεσμούς για προσπάθεια συγκάλυψης. Σχολίασε σειρά θεμάτων — από επιλογές προσώπων στις αρμόδιες θέσεις μέχρι την καταστροφή ή “εξαφάνιση” στοιχείων — και ζήτησε πλήρη, ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των ευθυνών, πολιτικών και επιχειρηματικών.

Σχόλιο για τους πολιτικούς και την παρέμβαση Δένδια

Αν και απέφυγε να βάλει «όλους τους πολιτικούς στον ίδιο σάκο», η κα Καρυστιανού μίλησε με σκληρή γλώσσα για το πολιτικό σύστημα, το οποίο —όπως είπε— «λειτουργεί διεφθαρμένα» και προστατεύει τους δικούς του. Για την παρέμβαση του κ. Δένδια περιορίστηκε στο «θα ήθελα κάτι πιο έντονο», δείχνοντας ότι περιμένει πιο αποφασιστικές κινήσεις από την πολιτική ηγεσία.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Πολυτέλεια γίνεται το κρέας: Οι Πατρινοί κρεοπώλες εκπέμπουν SOS για τις ραγδαίες ανατιμήσεις
13:55 Ζελένσκι: «Καλός συμβιβασμός» η πρόταση Τραμπ για λήξη του πολέμου – Αμφιβολίες για τη στάση Πούτιν
13:53 Απειλές και «νύχτα τρόμου» για τον Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή: Υπό 24ωρη προστασία μετά το βίντεο εκδίκησης για τον Καντάφι
13:45 Πολιτιστική ανάσα στο κέντρο της Πάτρας: Ξεκινά η αποκατάσταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τι προβλέπεται
13:34 Ανδρουλάκης στη δίκη για τις υποκλοπές: «Καλά οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας» πίσω από την παρακολούθησή μου
13:32 Προσωρινή βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας
13:29 Και ο καιρός τρελάθηκε: Από τις καταιγίδες στα… 30άρια – Ανοιξιάτικο σαββατοκύριακο και νέα πτώση θερμοκρασίας μετά την 28η Οκτωβρίου
13:19 Σία Αναγνωστοπούλου στη Βουλή: «Επικίνδυνη εκτροπή – Η Κυβέρνηση τιμωρεί τη λαϊκή κυριαρχία και τον Πάνο Ρούτσι»
13:15 Αγρίνιο: Αποφυλακίστηκε η φερόμενη «αρχηγός» του κυκλώματος αναπηρικών επιδομάτων -Προϋπόθεση εγγυοδοσία 20.000€
13:07 Φοινικούντα: «Ο θείος μου δολοφονήθηκε για τα χρήματα» – Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ «δείχνει» οικονομικά κίνητρα πίσω από το έγκλημα
13:03 «Δεν τελείωσαν τα Τέμπη»: Η Καρυστιανού προαναγγέλλει νέο κοινωνικό κίνημα και επιστροφή στο Σύνταγμα
13:00 2ο Regional Growth Conference Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Το σχέδιο ανάπτυξης Αχαΐας στην τελική ευθεία
12:58 Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οι Αγώνες Ορεινού Τρεξίματος Ηράκλειος Άθλος 2025
12:55 Δείτε πότε παίζουν οι γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ στο Κύπελλο
12:55 Σερβιτόροι και DJ στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ το παράνομο όφελος
12:48 Μπακογιάννη στην Πάτρα: Στο επίκεντρο αρδευτικά έργα, ευλογιά, ΕΒΟ και κρουαζιέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 «Ασφυκτικά Όρια»: Ο Βαγγέλης Τσινιάς αποκαλύπτει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και τον περιορισμό
12:44 Βαρδούσια Ορη: Περιπέτεια στη φύση, που να πάτε
12:36 Ο Ερμής φουλάρει για το τοπικό ντέρμπι
12:35 Ηράκλειο: Πατέρας και γιος κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας: Μαχαίρωσαν δύο αδέρφια στις Μοίρες για κτηματικές διαφορές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ