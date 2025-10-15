«Δεν θα περάσει η σιωπή»: Το ΠΑΣΟΚ Αχαΐας για την επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο,

Σε ανακοίνωσή της η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εκφράζει «οργή και θλίψη» για την βίαιη επίθεση σε βάρος του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου, ο οποίος βρισκόταν στο Αρχαίο Ωδείο για ρεπορτάζ, κατόπιν άδειας από την ΕΣΗΕΠΗΝ.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η ελευθεροτυπία και η ελευθερία της έκφρασης αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της δημοκρατίας και τονίζει ότι «μια τέτοια επίθεση είναι επίθεση στο ίδιο το θεμέλιο της δημοκρατίας». Εκφράζοντας την αμέριστη αλληλεγγύη της στον τραυματία δημοσιογράφο, καλεί τις αρμόδιες αρχές να συλλάβουν τους δράστες και να τους προσαγάγουν στη δικαιοσύνη το ταχύτερο δυνατόν.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης το αίτημα ώστε παρόμοιες πράξεις βίας να μην μένουν ατιμώρητες και να μην επαναληφθούν. Η Νομαρχιακή Επιτροπή καλεί παράλληλα τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και τους πολίτες να στηρίξουν την ελευθερία του Τύπου και να απομονώσουν κάθε προσπάθεια επιβολής σιωπής διά της βίας.

Τέλος, η τοπική οργάνωση υπογραμμίζει ότι τέτοιες ενέργειες «δεν έχουν χώρο στον τόπο μας» και επαναλαμβάνει την ανάγκη για άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και απονομή ευθυνών σύμφωνα με το νόμο.

