«Δεν θα υποταχθώ ποτέ στον Πούτιν» λέει η αιματοβαμμένη δασκάλα που έγινε το πρόσωπο του πολέμου στην Ουκρανία

Η φωτογραφία της έκανε τον γύρο του διαδικτύου και πρωταγωνίστησε στα εξώφυλλα των εφημερίδων σε όλο τον κόσμο, δείχνοντας το πρόσωπο του πολέμου στην Ουκρανία.

Η 52χρονη Ολένα Κουρίλο, δασκάλα από την Ουκρανία, της οποίας το τραυματισμένο πρόσωπο έγινε μία από τις πρώτες καθοριστικές εικόνες της ρωσικής εισβολής, απέδωσε την επιβίωσή της σε έναν «πολύ δυνατό φύλακα άγγελο».

Η 52χρονη δασκάλα πήρε εξιτήριο χθες από το νοσοκομείο στο Chuguev, έξω από την πόλη Χάρκοβο, καλυμμένη με επιδέσμους μετά από πυραυλική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο από θραύσματα γυαλιού, ανέφεραν οι ανεξάρτητοι Moscow Times.

«Θεέ μου, δεν είμαι έτοιμη να πεθάνω»

«Εκείνο το δευτερόλεπτο, το μόνο που σκέφτηκαν ήταν: ‘Θεέ μου, δεν είμαι έτοιμη να πεθάνω» είπε η Κουρίλο. «Ήμουν σε σοκ, δεν ένιωσα πόνο».

Η Κουρίλο, η οποία φωτογραφήθηκε με το πρόσωπό της αιματοβαμμένο και με γάζα τυλιγμένη γύρω από το κεφάλι της, είπε ότι το σπίτι της «καταστράφηκε ολοσχερώς» από την έκρηξη, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter από το Euronews.

🇺🇦 A Ukrainian woman is injured in the bombing of a residential building in the city of Chuguev, Ukraine.

Explosions have been rocking cities and towns in Ukraine since Thursday morning as Russian troops and tanks moved in. #UkraineRussia pic.twitter.com/bMLUEk5llZ

