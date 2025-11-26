«Δεν θυμάμαι αν κέρδισα το Τζόκερ»: Οι απαντήσεις της Σεμερτζίδου που άναψαν νέα φωτιά στην Εξεταστική

Η κατάθεση της Πόπης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε απρόσμενη τροπή όταν ερωτήσεις για «τυχερά παιχνίδια» και διαδρομές χρημάτων έφεραν αμηχανία, αντιπαραθέσεις και νέα πολιτική κόντρα. Οι απαντήσεις της, από το αν θυμάται λαχεία μέχρι το ποιος οδηγεί πολυτελή αυτοκίνητα, άνοιξαν νέο κύκλο συζητήσεων.

26 Νοέ. 2025 14:33
Η συζήτηση στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε απρόβλεπτη τροπή όταν η Πόπη Σεμερτζίδου —γνωστή στο δημόσιο διάλογο ως η «αγρότισσα με τη Ferrari»— κλήθηκε να απαντήσει αν η ίδια ή μέλη της οικογένειάς της έχουν κερδίσει χρήματα από τυχερά παιχνίδια.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ρώτησε επίμονα για λαχεία, Τζόκερ και πιθανά κέρδη.

Η Σεμερτζίδου απάντησε αρχικά «ναι, μπορεί», αλλά δεν μπόρεσε να προσδιορίσει πόσα, πότε και πόσες φορές.
«Αν ήταν μεγάλο ποσό θα το θυμόμουν», είπε, εξηγώντας πως δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στα χρήματα και πως, αν χρειαστεί, μπορεί να ζητήσει τις σχετικές «βεβαιώσεις κέρδους».

Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε άλλα σημεία της σχέσης της με τη Νέα Δημοκρατία. Η μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι ήταν υποψήφια με το κόμμα το 2019 και το 2023, διευκρινίζοντας ότι αποχώρησε από τη θέση της συντονίστριας κοινοτικών πόρων με δική της επιλογή και ότι το κόμμα δεν ζήτησε την παραίτησή της ούτε μετά τις αποφάσεις της Αρχής Ξεπλύματος.

Σημαντικό μέρος της κατάθεσης επικεντρώθηκε και στον σύντροφό της, Χρήστο Μαγειρία, για τον οποίο τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με επιδοτήσεις, χρηματικές ροές και την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Η ίδια επανέλαβε ότι όλα έγιναν «νόμιμα», ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για τα οικονομικά του και ότι δεν της ανήκουν τα πολυτελή οχήματα.

Πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση, έκαναν λόγο για «σοβαρά ερωτήματα» σχετικά με τις διαδρομές χρημάτων, την αξιοπιστία των δηλώσεων και το πώς διαχειρίστηκαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Σημείωσαν ότι η μάρτυρας και η οικογένειά της έχουν λάβει συνολικά 470.217 ευρώ από το 2019 έως το 2024, ενώ έθεσαν ζήτημα για την «τυχερή» συχνότητα νικών σε τυχερά παιχνίδια που δεν θυμάται ούτε η ίδια.

Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε με αιχμή: «Είναι μάλλον ασυνήθιστα τυχερά τα στελέχη της ΝΔ», αφήνοντας ανοιχτό το πολιτικό μέτωπο που δημιουργήθηκε στην Εξεταστική.

