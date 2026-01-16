«Δεν υπάρχει μία απάντηση»: Ο κτηνίατρος Κων. Μήλιος για τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Το ερώτημα «σέρνεται» εδώ και 4-5 μήνες τουλάχιστον. Και όσο η ευλογιά εξαπλώνεται και θερίζει τα αιγοπρόβατα, τόσο πιο βασανιστικό γίνεται: μήπως θα έπρεπε να είχε ήδη γίνει μερικός ή μαζικός εμβολιασμός; Μήπως αυτό που πρότεινε ο Ευρωπαίος επίτροπος από τον περασμένο Οκτώβριο, ως έσχατο μέσο-μέτρο για τη σταδιακή εξαφάνιση της ευλογιάς, δηλαδή εμβολιασμό, έπρεπε να ‘χε ξεκινήσει; Ή μήπως έχει δίκιο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η Εθνική Επιτροπή, που επιμένουν να απορρίπτουν τον εμβολιασμό;

Η «Πελοπόννησος» ζήτησε την επιστημονική άποψη ενός απολύτως εξειδικευμένου προσώπου: του Κωνσταντίνου Μήλιου, ο οποίος είναι προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εν ενεργεία πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων.

Ο κ. Μήλιος μίλησε στην «Π» αποκλειστικά με την επιστημονική ιδιότητά του και όχι τη θεσμική.

-«Για τα νοσήματα αυτού του τύπου, το επιθυμητό είναι να επιτύχεις ένα υγειονομικό καθεστώς απαλλαγής. Δηλαδή να μην υπάρχει το νόσημα στο ζωικό κεφάλαιο. Να μην είναι ενδημικό. Γιατί σε αυτή την περίπτωση έχεις απώλειες ζώων, που σημαίνει μικρότερη παραγωγικότητα, στοχοποίηση της κτηνοτροφίας. Γι’ αυτό, λοιπόν, για αυτά τα νοσήματα προβλέπεται εκρίζωση. Είναι αυτό που γίνεται τόσο καιρό. Δηλαδή, πάμε και θανατώνουμε τα ζώα, ώστε να μην κολλήσουν τα υπόλοιπα».

-«Το θέμα είναι, και εδώ είναι το σημείο ισορροπίας, ότι προφανώς αυτό είναι το βέλτιστο και το ζητούμενο. Οταν όμως ξεπεράσεις ένα όριο, τότε δεν μπορείς να θανατώσεις όλα τα ζώα για να μην έχεις το νόσημα.

Οπότε, από ένα σημείο και μετά, πρέπει να χρησιμοποιήσεις όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που έχεις στα χέρια σου, προκειμένου να το περιορίσεις, άσχετο αν θα καταλήξει να ενδημεί ή όχι. Καλύτερα, δηλαδή, να έχεις 100 ζώα που μπορεί να κολλήσουν, παρά να μην έχεις καθόλου ζώα. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, θα έχεις και περιορισμό στο εμπόριο, μειωμένες τιμές γάλακτος κ.λπ.».

-«Υπάρχουν, λοιπόν, κάποια υπέρ και κάποια κατά. Ναι, ο εμβολιασμός είναι μία λύση, αλλά εξαρτάται σε ποιο σημείο της εξέλιξης της ασθένειας είμαστε. Μιλάμε για εμβόλια στο πλαίσιο της εκρίζωσης. Δηλαδή, και εκρίζωση κάνω, και κάνω κάποιους εμβολιασμούς στις γύρω περιοχές για να μην έχω επέκταση της ασθένειας. Και πάω στο πιο ουσιώδες: Το εάν έχουμε φτάσει στο σημείο που επιβάλλεται ο εμβολιασμός, γιατί είναι η ύστατη ελπίδα και λύση, δεν το γνωρίζω. Πρέπει κάποιος να έχει τη γενικότερη εικόνα στη χώρα και να πει ότι ναι, είμαι σε ύφεση, δεν το κάνω τώρα, ή ότι είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση, επομένως πηγαίνω άμεσα σε εμβολιασμό».

-«Οταν είχε έρθει το χαρτί του επιτρόπου, αρχές Οκτωβρίου, ήταν μία κατάσταση αρκετά δύσκολη στη διαχείριση. Αλλά δεν είχε φτάσει στο όριο του ανεξέλεγκτου ακόμα. Το αν έχει γίνει ή όχι ανεξέλεγκτο τώρα, δεν μπορώ να σας το πω. Πρέπει να έχεις όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα: δηλαδή ποιες είναι οι τάσεις, αν έχεις αύξηση ή μείωση των κρουσμάτων, αν υπάρχει διασπορά. Υπάρχουν τεχνικές υγειονομικές παράμετροι που πρέπει να αξιολογηθούν. Συνεπώς, δεν είμαι κατά του εμβολιασμού, αλλά παράλληλα δεν έχω πλήρη εικόνα για να πω ότι ναι, τώρα είναι ώρα για εμβόλια. Δεν θα μπορούσα να είμαι κατά του εμβολιασμού, αλλά σας εξηγώ πως ο εμβολιασμός δεν είναι η πρώτη επιλογή σε αντιμετώπιση τέτοιων νοσημάτων. Είναι ένα μέτρο το οποίο δεν είναι απολύτως επιθυμητό, αλλά θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που δεν έχουμε άλλη επιλογή.

-«Κατανοώ ότι αυτό μπορεί να σας ακούγεται ως μία άποψη ήξεις-αφήξεις, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πλήρη εικόνα έχει μόνο το υπουργείο. Δεν είναι μόνο η ύπαρξη του νοσήματος: είναι το πώς υπάρχει το νόσημα, αν υπάρχει σε μια ζώνη, αν υπάρχει η περιφερειοποίηση των ζωνών, αν είναι περιχαρακωμένο. Μπαίνουν πολλές διαστάσεις για να πάρεις απόφαση εμβολιασμού. Είναι πολυπαραγοντικό θέμα. Δεν είναι άσπρο ή μαύρο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



