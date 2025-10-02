Δένδιας για Πάνο Ρούτσι: «Δεν διανοούμαι πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του»

Στην υπόθεση του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι αναφέρθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Εχουμε παιδιά, δεν διανοούμαι πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει ό,τι αυτός κρίνει για το θάνατο του παιδιού του» είπε ο κ. Δένδιας για να προσθέσει έπειτα «σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Δεν διανοούμαι ότι μπορεί να υπάρξει άλλη τοποθέτηση. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες που ζει το δράμα του αυτός ο άνθρωπος».

Ο Υπουργός επανήλθε στο θέμα μετά την παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου ο οποίος έσπευσε να επιρρίψει την ευθύνη για την μη ικανοποίηση των αιτημάτων του κ. Ρούτσι στην κυβέρνηση.

«Δεν θέλω να τοποθετούμαι περαιτέρω για το θέμα του άτυχου πατέρα. Δεν καταλαβαίνω το ψόγο στην κυβέρνηση όταν είναι θέμα της δικαιοσύνης. Βεβαίως θα είχαμε ευθύνη αν αυτό είναι κυβερνητική πράξη. Αυτή είναι όμως αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Διατύπωσα την θέση μου και συντάσσομαι με τον άτυχο πατέρα».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



