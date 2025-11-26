Δένδιας για την απώλεια του 19χρονου ΕΠΟΠ: «Η σκέψη μας στην οικογένειά του»

Με δημόσια δήλωσή του στο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Παράλληλα, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ επιλοχία που τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό.

Σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, σημειώνοντας ότι «η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του», στους οποίους απηύθυνε ειλικρινή συλλυπητήρια.

Ο υπουργός συμπλήρωσε επίσης ότι εύχεται γρήγορη ανάρρωση στον ΕΠΟΠ επιλοχία που τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό, τονίζοντας πως η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια.… — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 26, 2025

