Δένδιας: Ο εναγκαλισμός της Ελλάδας με το Διεθνές Δίκαιο είναι συστατικό της εξωτερικής πολιτικής

«Ο εναγκαλισμός της Ελλάδας με το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής μας» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας στην Ολομέλεια της Βουλής επισημαίνοντας παράλληλα προς το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης πως «με αυτά τα θέματα δεν είναι να παίζουμε καθόλου».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας απαντώντας στην κριτική των εισηγητών της αντιπολίτευσης οι οποίοι υποστήριξαν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ανάρτησή του για την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αμφισβήτησε τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου είπε αρχικά πως «ο πρωθυπουργός κάνει ρητή αναφορά στο Συμβούλιο των ενωμένων Εθνών».

Παράλληλα πρόσθεσε ότι στη δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ σημειώνεται πως «Η Ελλάδα επαναλαμβάνει ότι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να γίνονται πάντοτε σεβαστά».

«Δεν υφίσταται πιθανότητα είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν είτε στο μέλλον οποιοσδήποτε πρωθυπουργός να διατυπώσει διαφορετική άποψη. Ο εναγκαλισμός της Ελλάδας με το Διεθνές Δίκαιο είναι διαχρονικά κύριο συστατικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής πολιτικής» είπε ο κ. Δένδιας.

