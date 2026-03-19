Δένδιας: Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν πυραύλους που στόχευαν διυλιστήρια

Στόχος των δύο βαλλιστικών πυραύλων που αναχαιτίστηκαν από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία ήταν διυλιστήρια του βασιλείου, όπως γνωστοποίησε ο Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνεχάρη τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποστολής σε μια περίοδο διεθνούς ενεργειακής και γεωπολιτικής έντασης.

19 Μαρ. 2026 12:36
Pelop News

Τον στόχο των δύο βαλλιστικών πυραύλων που αναχαιτίστηκαν από την ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία αποκάλυψε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας ότι οι πύραυλοι κατευθύνονταν προς διυλιστήρια της χώρας. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, η ελληνική μονάδα αεράμυνας ενεργοποιήθηκε για να αντιμετωπίσει την απειλή και προχώρησε σε επιτυχή κατάρριψη των δύο βαλλιστικών πυραύλων που, σύμφωνα με την περιγραφή του, προέρχονταν από το Ιράν.

Ο κ. Δένδιας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της ελληνικής αποστολής όσο και στη σημασία που έχει η προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στη σημερινή συγκυρία, συνδέοντας ευθέως την αποτροπή της επίθεσης με τη σταθερότητα στην αγορά ενέργειας και τις συνέπειες που μπορεί να έχουν τέτοια πλήγματα στην καθημερινότητα πολιτών σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Στις δηλώσεις του, ο υπουργός συνεχάρη τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πολεμικής Αεροπορίας, επισημαίνοντας ότι η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει στην πράξη το αξιόμαχό της, αλλά και την εμπειρία που έχει αποκτήσει όλο αυτό το διάστημα από την παρουσία της στη Σαουδική Αραβία. Η αποστολή των ελληνικών Patriot εκεί, άλλωστε, συνδέθηκε εξαρχής με την προστασία κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων του βασιλείου.

Ο Νίκος Δένδιας υποστήριξε ακόμη ότι η επιτυχής αναχαίτιση δεν αφορά μόνο το στρατιωτικό σκέλος της επιχείρησης, αλλά έχει και ευρύτερη οικονομική σημασία. Όπως ανέφερε, η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου αποκτά τεράστια βαρύτητα σε μια περίοδο κατά την οποία κάθε απειλή σε τέτοιες υποδομές μπορεί να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου και να επιβαρύνει πολίτες και οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η τοποθέτησή του έρχεται ενώ και η σαουδαραβική πλευρά έχει ανακοινώσει ότι δύο βαλλιστικοί πύραυλοι με κατεύθυνση την ανατολική περιοχή της χώρας αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν, χωρίς στις αρχικές επίσημες ανακοινώσεις να κατονομάζεται ο φορέας της αναχαίτισης. Η ελληνική επιβεβαίωση, επομένως, προσθέτει μια κρίσιμη λεπτομέρεια ως προς τον επιχειρησιακό ρόλο της ελληνικής πυροβολαρχίας στην αντιμετώπιση της επίθεσης.

Η νέα αυτή εξέλιξη δίνει και μια πιο σαφή εικόνα για το εύρος της εμπλοκής της ελληνικής αποστολής στην προστασία στρατηγικών ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, σε ένα περιβάλλον αυξημένης περιφερειακής αστάθειας, όπου η αεράμυνα γύρω από πετρελαϊκές υποδομές αποκτά κομβικό ρόλο όχι μόνο για τη χώρα που δέχεται την απειλή, αλλά και για τη διεθνή ενεργειακή ασφάλεια.


