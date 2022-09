Δένδιας: Συναντήθηκε με τους ΥΠΕΞ της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Στα πλαίσια της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συμμετείχε σε γεύμα εργασίας για τους υπουργούς Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), που διοργάνωσε η Ποντγκόριτσα, μετά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής του οργανισμού στη Θεσσαλονίκη, τον Ιούνιο.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Παλάου. Στο επίκεντρο της συνάντησης του Νίκου Δένδια με τον ομόλογό του του Παλάου, Γκουστάβ Αϊτάρο (Gustav Aitaro) βρέθηκε η κοινή προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και η συνεργασία των δύο χωρών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών στο Twitter.

#NewYork: Ι held 1st meeting with #Palau counterpart, Gustav Aitaro, on the margins of #UNGA. Focus on shared commitment to #UNCLOS & 🇬🇷-🇵🇼 cooperation in the protection of maritime environment. pic.twitter.com/UiQj5VStYr

— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 23, 2022