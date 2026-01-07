Δένδιας: Το Διεθνές Δίκαιο δεν αποτελεί πλέον κανόνα λειτουργίας των κρατών όπως θα έπρεπε

Την υποχώρηση του Διεθνούς Δικαίου ως ρυθμιστικού παράγοντα γεωπολιτικών ισορροπιών επικαλέστηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στη Βουλή προκειμένου να επισημάνει την ανάγκη να βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις σε πλήρη ετοιμότητα.

Μιλώντας για το νομοσχέδιο που επιχειρεί να μεταφέρει τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή και που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των υπαξιωματικών ο κ. Δένδιας ανέφερε πως η πραγματικότητα επιβάλλει τις προωθούμενες ρυθμίσεις ακόμα και αν αυτές «δυσαρεστούν μια ομάδα που έχει σημεία αναφοράς στον ευρύτερο χώρο της ΝΔ».

«Γιατί το κάναμε αυτό; Είμαστε ανόητοι και υπεράνω πολιτικής επιβίωσης; Όχι, η πραγματικότητα μας δείχνει ότι πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ανεξαρτήτως τι θα σημάνει αυτό για την παράταξη και το πολιτικό μέλλον του ομιλούντος», τόνισε.

Επίσης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε πως «πιο σημαντικό είναι το συμφέρον της χώρας. Δεν μιλάμε για ένα οικονομικό συμφέρον. Μιλάμε για την ίδια την ύπαρξή της, τη στιγμή πλέον που οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έδει».

Πάντως, ο Υπουργός κράτησε ανοικτό το «παράθυρο» για αλλαγές σε ό,τι αφορά τους υπαξιωματικούς, όταν το νομοσχέδιο εισαχθεί στην Ολομέλεια.

«Εμείς αύριο έχουμε κάποιες πολύ συγκεκριμένες σκέψεις που θα καταθέσουμε ώστε να μετριαστεί η αγωνία όσων θα ήθελαν να γίνουν αξιωματικοί. Θα υπάρξει σαφής δρόμος και συγκεκριμένη ποσοστιαία κατοχύρωση αυτού του δικαιώματος για να μην νιώσουν ότι η πατρίδα τους αδικεί.

Αυτό, όμως, δεν μπορεί να αλλοιώσει τη βασική ανάγκη να εξορθολογήσουμε κάτι που εμπεριέχει όχι στοιχεία παραλόγου αλλά κινδύνου για τη χώρα μας», δήλωσε.

