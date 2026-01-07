Δένδιας: Το Διεθνές Δίκαιο δεν αποτελεί πλέον κανόνα λειτουργίας των κρατών όπως θα έπρεπε

Μιλώντας για το νομοσχέδιο που επιχειρεί να μεταφέρει τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή και που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των υπαξιωματικών ο κ. Δένδιας ανέφερε πως η πραγματικότητα επιβάλλει τις προωθούμενες ρυθμίσεις ακόμα και αν αυτές «δυσαρεστούν μια ομάδα που έχει σημεία αναφοράς στον ευρύτερο χώρο της ΝΔ».

Δένδιας: Το Διεθνές Δίκαιο δεν αποτελεί πλέον κανόνα λειτουργίας των κρατών όπως θα έπρεπε
07 Ιαν. 2026 15:56
Pelop News

Την υποχώρηση του Διεθνούς Δικαίου ως ρυθμιστικού παράγοντα γεωπολιτικών ισορροπιών επικαλέστηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στη Βουλή προκειμένου να επισημάνει την ανάγκη να βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις σε πλήρη ετοιμότητα.

Μιλώντας για το νομοσχέδιο που επιχειρεί να μεταφέρει τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις στη νέα εποχή και που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των υπαξιωματικών ο κ. Δένδιας ανέφερε πως η πραγματικότητα επιβάλλει τις προωθούμενες ρυθμίσεις ακόμα και αν αυτές «δυσαρεστούν μια ομάδα που έχει σημεία αναφοράς στον ευρύτερο χώρο της ΝΔ».

«Γιατί το κάναμε αυτό; Είμαστε ανόητοι και υπεράνω πολιτικής επιβίωσης; Όχι, η πραγματικότητα μας δείχνει ότι πλέον δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ανεξαρτήτως τι θα σημάνει αυτό για την παράταξη και το πολιτικό μέλλον του ομιλούντος», τόνισε.

Επίσης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε πως «πιο σημαντικό είναι το συμφέρον της χώρας. Δεν μιλάμε για ένα οικονομικό συμφέρον. Μιλάμε για την ίδια την ύπαρξή της, τη στιγμή πλέον που οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έδει».

Πάντως, ο Υπουργός κράτησε ανοικτό το «παράθυρο» για αλλαγές σε ό,τι αφορά τους υπαξιωματικούς, όταν το νομοσχέδιο εισαχθεί στην Ολομέλεια.

«Εμείς αύριο έχουμε κάποιες πολύ συγκεκριμένες σκέψεις που θα καταθέσουμε ώστε να μετριαστεί η αγωνία όσων θα ήθελαν να γίνουν αξιωματικοί. Θα υπάρξει σαφής δρόμος και συγκεκριμένη ποσοστιαία κατοχύρωση αυτού του δικαιώματος για να μην νιώσουν ότι η πατρίδα τους αδικεί.

Αυτό, όμως, δεν μπορεί να αλλοιώσει τη βασική ανάγκη να εξορθολογήσουμε κάτι που εμπεριέχει όχι στοιχεία παραλόγου αλλά κινδύνου για τη χώρα μας», δήλωσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:41 Πρώτη «χειμερινή» προσθήκη για Παναχαϊκή
16:36 Θεμιστοκλέους για τη γρίπη: Δεν χρειάζεται πανικός, το ΕΣΥ είναι προετοιμασμένο
16:36 Γιώργος Παπαχριστόπουλος: «Πρόχειρα και εφήμερα τα μέτρα της κυβέρνησης για τους αγρότες – Χωρίς σχέδιο για το αύριο»
16:28 Βρετανία – Στάρμερ: Τυχόν ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ουκρανία θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή
16:20 Ηράκλειο: Συνελήφθη 34χρονος για κλοπές – Στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα
16:12 Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών – Η Βενεζουέλα και το Διεθνές Δίκαιο
16:04 Red Code για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
15:59 Πάτρα: Ψήφισμα της παράταξης του Κώστα Σβόλη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα
15:56 Δένδιας: Το Διεθνές Δίκαιο δεν αποτελεί πλέον κανόνα λειτουργίας των κρατών όπως θα έπρεπε
15:48 Η ΕΛΑΣ ερευνά βίντεο που δείχνει την αστυνομικό να πυροβολεί άσκοπα σε γλέντι
15:40 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Δεν ικανοποιήθηκαν από τα μέτρα της κυβέρνησης – Αποφασίζουν απόψε στα μπλόκα
15:32 Θεμιστοκλής Κούνας – Strategy Ring: Δεν αρκεί το σχέδιο, χρειάζεται εφαρμογή
15:24 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει την «Ημέρα Καριέρας» στην Πάτρα
15:16 Ο Νικόλας Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ
15:08 Η Δημοτική Αρχή Πάτρας στηρίζει την απεργία των επαγγελματιών των λαϊκών αγορών
15:00 Στην Πάτρα ο Νίκος Δένδιας για την κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Αχαΐας
14:52 Αυστραλία: Ακραίος καύσωνας με 40άρια πλήττει τις νότιες περιοχές
14:44 Άρειος Πάγος: Αυτόφωρο σε περίπτωση παρεμπόδισης της συγκοινωνίας από τους αγρότες
14:28 Το Επιμελητήριο Αχαΐας κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του την Κυριακή 11 Ιανουαρίου
14:20 Ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον Νικόλα Φαραντούρη μετά τις δηλώσεις για το κόμμα Καρυστιανού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ