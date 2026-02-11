Δενδροφύτευση στην παραλία Ρίου από τον Ροταριανό Όμιλο ΦΩΤΟ

Δενδροφύτευση 50 αρμυρικιών στην παραλία Ρίου από τον Ροταριανό Όμιλο Πάτρα

Δενδροφύτευση στην παραλία Ρίου από τον Ροταριανό Όμιλο ΦΩΤΟ
11 Φεβ. 2026 20:33
Pelop News

Στην υλοποίηση δράσης δενδροφύτευσης προχώρησε η 2475 Ροταριανή Περιφέρεια, θέτοντας ως βασικό στόχο για το τρέχον έτος την ενίσχυση του αστικού και φυσικού πρασίνου σε περιοχές που υποδεικνύονται από Δήμους, κοινότητες και Πολιτιστικούς Συλλόγους, με την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Η έναρξη της πρωτοβουλίας για την περιοχή της Πάτρας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με τον Ροταριανό Όμιλο Πάτρα να προχωρά στην αγορά και φύτευση 50 δενδρυλλίων αρμυρικιών στην παραλία του Ρίου, στον περιβάλλοντα χώρο του μεγάλου πάρκινγκ.

Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό We4All, ο οποίος ανέλαβε τη φροντίδα και συντήρηση των νεαρών δέντρων για τα επόμενα τρία χρόνια, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της παρέμβασης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Διοικητής της 2475 Ροταριανής Περιφέρειας Στέφανος Αναστασόπουλος, οι Βοηθοί Διοικητές Χρήστος Καφέζας και Ραχήλ Τοπαλίδου, ο Γραμματέας του Ροταριανού Ομίλου Πάτρα – Κωστής Παλαμάς, μέλη του Ομίλου, καθώς και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρίου Νίκος Κορωναίος

Πηγή Φωτό: ΦΑΥΣΤΑ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:14 Ευρωπαϊκή δικαστική εντολή για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα
21:05 Κακοκαιρία: Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζακύνθου και Κεφαλονιάς με Κυλλήνη
21:00 Πάτρα: Παρουσιάστηκαν οι «5 Ημέρες» του Φοίβου Καρακίτσου – Η ελευθερία και ο δρόμος της αγάπης ΦΩΤΟ
20:48 Μάντζος για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Ο ελληνοτουρκικός διάλογος χρειάζεται ρεαλισμό, χωρίς αυταπάτες
20:40 Ευρωκοινοβούλιο: Έγκριση δανείου 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία για 2026-2027
20:33 Δενδροφύτευση στην παραλία Ρίου από τον Ροταριανό Όμιλο ΦΩΤΟ
20:24 Θλίψη στην Κυπαρισσία: Κατέληξε τρίχρονο αγοράκι, τι συνέβη
20:14 Ζελένσκι διαψεύδει σενάρια για άμεσες εκλογές: «Μόνο μετά από εκεχειρία και ασφάλεια»
20:08 Εξαρθρώθηκε σπείρα κλοπών αυτοκινήτων που δρούσε από 2022 στην Αττική
20:00 «Εμφύλιος» στην Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαϊας του ΠΑΣΟΚ: Αναταράξεις λίγο πριν το Συνέδριο
19:52 Βόλος: Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών – 15 συλλήψεις, κατάσχεση μισού κιλού κοκαΐνης,
19:46 Πάτρα: Σύγκρουση Ι.Χ. με δίκυκλο στο κέντρο της πόλης
19:36 Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο: Κρίσιμη συνάντηση με Τραμπ για το Ιράν
19:30 Νίκος Μπάτσικας: Στην εστίαση πρέπει να εξελίσσεσαι
19:25 Μαζωνάκης: Εξιτήριο αύριο από το νοσοκομείο, τι είπε ο δικηγόρος του
19:16 Μητσοτάκης – Ερντογάν: Η Κοινή Δήλωση και οι έξι συμφωνίες που υπέγραψαν για ενίσχυση εμπορίου, τουρισμού και συνεργασία
19:08 Τσιμπλοστεφανάκης στον Peloponnisos FM: «Παραμονή του ΝΟΠ, εξυγίανση και βάρος στις ακαδημίες»
19:07 Financial Times: O Ζελένσκι εξετάζει προεδρικές εκλογές και δημοψήφισμα για ειρήνη έως τα μέσα Μαΐου
19:00 Σε ποιον ανήκει μια εφημερίδα, κύριε Μπέζο;
18:53 Πεσκόφ: «Δεν θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Κρεμλίνου στο συμβούλιο Ειρήνης»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ