Δενδροφύτευση στην παραλία Ρίου από τον Ροταριανό Όμιλο ΦΩΤΟ

Στην υλοποίηση δράσης δενδροφύτευσης προχώρησε η 2475 Ροταριανή Περιφέρεια, θέτοντας ως βασικό στόχο για το τρέχον έτος την ενίσχυση του αστικού και φυσικού πρασίνου σε περιοχές που υποδεικνύονται από Δήμους, κοινότητες και Πολιτιστικούς Συλλόγους, με την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Η έναρξη της πρωτοβουλίας για την περιοχή της Πάτρας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με τον Ροταριανό Όμιλο Πάτρα να προχωρά στην αγορά και φύτευση 50 δενδρυλλίων αρμυρικιών στην παραλία του Ρίου, στον περιβάλλοντα χώρο του μεγάλου πάρκινγκ.

Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό We4All, ο οποίος ανέλαβε τη φροντίδα και συντήρηση των νεαρών δέντρων για τα επόμενα τρία χρόνια, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της παρέμβασης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Διοικητής της 2475 Ροταριανής Περιφέρειας Στέφανος Αναστασόπουλος, οι Βοηθοί Διοικητές Χρήστος Καφέζας και Ραχήλ Τοπαλίδου, ο Γραμματέας του Ροταριανού Ομίλου Πάτρα – Κωστής Παλαμάς, μέλη του Ομίλου, καθώς και ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρίου Νίκος Κορωναίος

Πηγή Φωτό: ΦΑΥΣΤΑ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



