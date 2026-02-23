«Δένει» στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, προορισμός η Μέση Ανατολή

Το αεροπλανφόρο USS Gerald R. Ford πρόκειται να δέσει στη βάση της Σούδας.

«Δένει» στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, προορισμός η Μέση Ανατολή
23 Φεβ. 2026 12:00
Pelop News

Στη Μεσόγειο βρίσκεται  το μεγαλύτερο και πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο στον κόσμο το USS Gerald R. Ford. Το πλοίο αποτελεί το πρώτο της νέας ομώνυμης κλάσης των ΗΠΑ και πρόκειται να δέσει στη βάση της Σούδας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν μήνυμα σε όλο τον πλανήτη, διατηρώντας ανοιχτό το σύστημα γεωεντοπισμού AIS του αεροπλανοφόρου Φορντ, το οποίο συνοδεύεται από το αντιτορπιλικό USS Mahan, παρέχοντας ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο με το στίγμα του.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, αφού πέρασε το στενό του Γιβραλτάρ την Παρασκευή, σύμφωνα με το enikos.gr αναμένεται την Τρίτη να καταπλεύσει στον Κόλπο της Σούδας, όπου θα ναυλοχεί έως την Παρασκευή για ανεφοδιασμό και ανάπαυση του πληρώματος.

Από εκεί αναμένεται να κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή. Αρχικά θα κινηθεί προς την Ανατολική Μεσόγειο και από εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να περάσει τη διώρυγα του Σουέζ ώστε να κατευθυνθεί στην Αραβική Θάλασσα.

Εκεί βρίσκεται ήδη η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Λίνκολν.

 

