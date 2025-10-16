Δέσμευση Γεωργιάδη για Καλάβρυτα – Οι νέοι οργανισμοί δεν καταργούν το Νοσοκομείο

Σημαντικές εξελίξεις είχαμε χθες για το ζήτημα που έχει κινητοποιήσει την τοπική κοινωνία, αυτό της υποβάθμισης του Νοσοκομείου Καλαβρύτων, καθώς υπήρξε συνάντηση του δημάρχου με τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη.

Ο Θανάσης Παπαδόπουλος ταξίδεψε χθες στην Αθήνα μαζί με τον Θόδωρο Χαμακιώτη, πρόεδρο του Δημοτικού Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και συναντήθηκε με τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, στον οποίο έθεσε προβληματισμούς για τη φημολογούμενη συγχώνευσή του με το Νοσοκομείο Αιγίου.

Ο δήμαρχος Καλαβρύτων έθεσε στον υπουργό Υγείας τους λόγους που μια τέτοια προοπτική δικαίως ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων σε όλο τον Δήμο, ωστόσο ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι η εγκύκλιος που εστάλη στα νοσοκομεία σε καμία περίπτωση δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, παρά εναπόκειται στα ίδια τα νοσοκομεία η δυνατότητα να προχωρήσουν -αν το επιθυμούν- σ’ ενοποίηση των Οργανισμών Λειτουργίας τους.

«Οι νέοι Οργανισμοί δεν υποκρύπτουν καμία διάθεση κατάργησης Νοσοκομείων ή Διευθύνσεων» ανέφερε ο υπουργός Υγείας στον δήμαρχο Καλαβρύτων.

Νωρίτερα ο κ. Παπαδόπουλος είχε υπογραμμίσει πως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή η παραμικρή κίνηση υποβάθμισης του Νοσοκομείου Καλαβρύτων, προσθέτοντας ότι πρόκειται για τη βασική υγειονομική δομή που καλύπτει τις ανάγκες ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης των κατοίκων ενός Δήμου με έκταση 1.066 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

«Η απάντηση του κυρίου υπουργού μάς ικανοποιεί. Το νοσοκομείο παραμένει ως έχει. Οι προσπάθειές μας για τη με κάθε τρόπο αναβάθμιση, πλήρη στελέχωση και θωράκιση της λειτουργίας του συνεχίζονται» ανέφερε σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση ο κ. Παπαδόπουλος.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 23/10

Την ίδια ώρα και πριν γίνει γνωστή η συνάντηση του Παπαδόπουλου με τον Γεωργιάδη, διαστάσεις πανστρατιάς έχει πάρει η προσπάθεια που γίνεται στην τοπική κοινωνία των Καλαβρύτων για το νοσοκομείο της πόλης. Για αυτό προγραμματίστηκε κινητοποίηση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαβρύτων, όμως πλέον υπάρχει στήριξη από πολλούς φορείς, όπως ο Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων, ενώ σήμερα-αύριο θα ακολουθήσουν και άλλοι σύλλογοι, όπως είναι η Παγκαλαβρυτινή Ενωση, ο Σύλλογος Λυκούριας, ο Σύλλογος Απανταχού Σοποτινών και πολλοί ακόμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Το θέμα έχει φτάσει στη Βουλή, καθώς κατέθεσε ερώτηση ο βουλευτής Αχαΐας του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, μαζί με τον συνάδελφό του Νίκο Παπαναστάση, οι οποίοι έκαναν ερώτηση προς το υπουργείο.

Η ερώτηση των βουλευτών καταλήγει:

– Να μη συγχωνευτούν οι Υπηρεσίες των δύο δομών Αιγίου-Καλαβρύτων.

– Να γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

