ΔΕΥΑΠ: Εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στο Γηροκομειό την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στην οδό Υπαπαντής στο Γηροκομειό, θα πραγματοποιηθούν μεθαύριο Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

Λόγω των εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή Γηροκομείου- Διάκου και τμήμα της οδού Εγλυκάδος (Τιμοθέου – Καραβαγγέλη – Αγελάου), μεθαύριο, από τις 9 π.μ. έως τις 5 μ.μ..

Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.

