ΔΕΥΑΠ: Εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, από την κατασκευάστρια της Πατρών - Πύργου
14 Νοέ. 2025 15:24
Λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης από την εταιρεία κατασκευής της Ε.Ο. Πατρών Πύργου ΑΒΑΞ Α.Ε., από τη ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ., θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές:

Βραχνεΐκων, Μονοδενδρίου και Ροϊτίκων.

Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια μείωσης του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.

 

 

