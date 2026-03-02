Διάχυση και ευκαιρία για τον πρωτογενή τομέα.

02 Μαρ. 2026 16:12
Τα εκατομμύρια των τουριστών έρχονται στην Ελλάδα για τον καλό καιρό, τον πολιτισμό και την ιστορία, τη θάλασσα και τον ήλιο, αλλά και για την ελληνική κουζίνα που θα τους δοθεί η ευκαιρία να δοκιμάσουν. Δυστυχώς, η παραδοσιακή ελληνική κουζίνα που γνωρίζαμε έχει χάσει, σε πολλές περιπτώσεις, την ποιότητά της λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής, αλλά και των επιλογών μειοψηφίας επαγγελματιών, κυρίως σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Έτσι, η χωριάτικη σαλάτα αντί για φέτα περιέχει λευκό τυρί, αντί για παρθένο ελαιόλαδο χρησιμοποιείται εξευγενισμένο ελαιόλαδο (φθηνότερο υποκατάστατο). Τα παραδοσιακά γεμιστά φτιάχνονται μόνο με γεμιστή ντομάτα, η οποία μπορεί να μην είναι καν ελληνική, ή π.χ. ο παραδοσιακός αρακάς φτιάχνεται με αρακά εισαγωγής. Υποβαθμίζεται έτσι το  τουριστικό προϊόν της ξακουστής ελληνικής μεσογειακής κουζίνας.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού πρέπει να θεσπίσει κανόνες για τα καταστήματα τα οποία αυτοπροβάλλονται ως παραδοσιακά ελληνικά, ελέγχοντας εάν ακολουθούν τις παραδοσιακές συνταγές και αν χρησιμοποιούν φρέσκες ελληνικές πρώτες ύλες, με την προϋπόθεση ότι τις βρίσκουν στην αγορά. Αυτό μπορεί να γίνει με τη δημιουργία μιας υπηρεσίας ελέγχου και απονομής ενός σήματος για τα καταστήματα τα οποία θέλουν να χαρακτηρίζονται παραδοσιακά, εθνικά ή τοπικά. Με γνωστοποίηση στους τουρίστες του τι σημαίνει το σήμα που θα βλέπουν στα συνεργαζόμενα εστιατόρια. Έτσι, διαφυλάσσουμε το τουριστικό μας προϊόν, ενισχύεται η ζήτηση για ελληνικά προϊόντα και τελικά αυξάνονται οι εξαγωγές μας, καθώς τα προϊόντα γίνονται γνωστά από την επίσκεψή τους στην Ελλάδα.

Ενδεικτικά, στην Πάτρα θα μπορούσαμε να προσφέρουμε τεντούρα, μαυροδάφνη, γλυκό του κουταλιού και κορινθιακή σταφίδα.  Κάθε τόπος στην Ελλάδα έχει τις δικές του παραδόσεις. Ο κάθε τόπος θα ορίσει ποια φαγητά και ποια προϊόντα θα περιλαμβάνει ένα παραδοσιακό κατάστημα.

