Διαδηλώσεις στον πλανήτη για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Σταματήστε αυτήν την τρέλα»

Σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, από το Βερολίνο και το Παρίσι μέχρι τη Βαρσοβία και τη Χάγη, διαδηλωτές βγήκαν σήμερα στους δρόμους εκφράζοντας σθεναρά την αντίθεσή τους κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Στο Παρίσι, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μπροστά από τη ρωσική πρεσβεία, μεταξύ αυτών υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου, όπως εκείνος των Πρασίνων Γιανίκ Ζαντό ή η πρώην υπουργός Κριστιάν Τομπιρά. Στη Βαρσοβία, διαδηλωτές έκαναν δυναμική παρέμβαση μπροστά στη ρωσική πρεσβεία.

Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της Γερμανίας, μεταξύ αυτών και το Βερολίνο. «Όλος ο κόσμος θα έπρεπε να έρθει εδώ σήμερα και να στηρίξει την Ουκρανία και να πει ότι ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Όλγα Κουπρισίνα, 32 ετών, με καταγωγή από το Καλίνιγκραντ, η οποία έχει εγκατασταθεί στη Γερμανία από τον Οκτώβριο. «Οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι είναι αδελφοί και αδελφές. Όλοι οι φίλοι μου και οι γονείς μου βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και δεν θέλουν τον πόλεμο».

«Θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε αντίθετοι με τον πόλεμο. Είμαστε Ρώσοι και ερχόμαστε από τη Ρωσία. Η Ουκρανία ήταν πάντα μια φιλική προς εμάς χώρα και μια κοντινή σε εμάς χώρα», είπε από την πλευρά της 40χρονη Εκατερίνα Στουντνίσκι, η οποία ζει 16 χρόνια στη Γερμανία.

Στο Άμστερνταμ, το Δουβλίνο, τη Χάγη, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν επίσης μπροστά από τις ρωσικές πρεσβείες, ενώ το απόγευμα χιλιάδες κόσμου βγήκε ακόμη και στη Μόσχα! Νωρίτερα, διοργανώθηκαν ανάλογες συγκεντρώσεις στη Βηρυτό, στην Τυφλίδα και το Τόκιο.

A rally in support of #Ukraine is taking place in the capital of #Georgia. Georgians remember the consequences of #Russian aggression. pic.twitter.com/FgoBgEGci0

