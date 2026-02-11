Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές της ΕΣΚΑ-Η έκοψαν βασιλόπιτα – Φωτογραφίες

Υψηλούς στόχους και για το 2026 και πνεύμα συνεργασίας και ομόνοιας μεταξύ όλων των φορέων του αθλήματος, ήταν οι ευχές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των Συνδέσμων Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών της ΕΣΚΑ-Η.

11 Φεβ. 2026 10:56
Pelop News

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν την Τρίτη 10/2 στην Αγορά Αργύρη οι Σύνδεσμοι Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών-Κριτών της ΕΣΚΑ-Η. Το κλίμα ήταν «οικογενειακό», με τους προέδρους των δυο Συνδέσμων Βασίλη Μπατζάκα και Βασίλη Βλάχο να κάνουν τον απολογισμό του 2025 και να αναφέρονται, ταυτόχρονα, στους στόχους του 2026.

Τη βασιλόπιτα ευλόγησε ο π. Παναγιώτης, ο οποίος αποκάλυψε ότι υπήρξε παλιός πλέι-μέικερ στον Ολυμπιακό Πατρών, με το μενού να περιλαμβάνει τις εξής τιμητικές βραβεύσεις:

– Στον πρώην διαιτητή Γιώργο Τσέλο, ο οποίος εκάρη ιερομόναχος στην ιερά μονή Γηροκομείου και πλέον εγκαταβιεί ως π. Ευστάθιος (την απονομή έκανε ο πρώην πρόεδρος των Συνδέσμων Διαιτητών και Κριτών Νίκος Κωστής και το βραβείο παρέλαβε ο πατέρας του ιερομονάχου Ευστάθιου Σπήλιος Τσέλος)

– Στον Μεγακλή Μαρινάκη για τη συμμετοχή του στον τελικό του Super Cup μεταξύ Προμηθέα και Ολυμπιακού στις 28 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο)

– Στον Ανδρέα Μακρόπουλο για την αποχώρησή του από την ενεργό δράση (την απονομή έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βοηθών Διαιτητών Βασίλης Βλάχος)

– Στον Παναγιώτη Καμήτσο για την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, αλλά και τη συμπλήρωση 2024 αγώνων στα εθνικά και στα τοπικά πρωταθλήματα (την απονομή έκανε ο πρόεδρος της ΟΔΚΕ Κώστας Μπούσιας)

– Στον Τάσο Αθανασόπουλο για την  αποχώρησή του από την ενεργό δράση, αλλά και τη συμπλήρωση 1500 αγώνων στα εθνικά και στα τοπικά πρωταθλήματα (τη διπλή απονομή έκαναν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βασίλης Μπατζάκας και ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Γιάννης Λιαρομμάτης)

– Για την άνοδό τους στη Γ΄ Εθνική κατηγορία στους:

Αντώνη Λάγιο (την απονομή έκανε ο πρόεδρος της ΕΣΚΑ-Η Παναγιώτης Λυκούδης)

Παναγιώτη Μπακόπουλο (την απονομή έκανε ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Βασίλης Θεοδοσόπουλος)

Δημήτρη Μπούσια (την απονομή έκανε ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Χρήστος Παναγιώτου)

Γιώργο Τζιμογιάννη (την απονομή έκανε ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Τάσος Αθανασόπουλος)

Γιάννη Χατζηγιάννη (την απονομή έκανε ο πρόεδρος της ΚΕΔ/ΕΣΚΑ-Η Βασίλης Πίγκας)

Στον Γιώργο Φίλια (την απονομή έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Βασίλης Μπατζάκας)

Συγκινητικές ήταν οι βραβεύσεις των δυο παλιών κριτών, του Κώστα Χριστόπουλου και της Δέσποινας Παναγοπούλου, οι οποίοι παρέλαβαν τα βραβεία τους από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βοηθών Διαιτητών Βασίλη Βλάχο

Στην εκδήλωση παρεβρέθηκε και ο Ταμίας της ΕΣΚΑ-Η Σωτήρης Κλήρης και πλήθος διαιτητών, ενώ ο πρόεδρος της ΟΔΚΕ Κώστας Μπούσιας μετέφερε τον χαιρετισμό του προέδρου της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο.

