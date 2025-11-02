Διαιτητής elite της UEFA σφυρίζει τον Ολυμπιακό την Τρίτη

Ο Κλεμέν Τουρπέν από τη Γαλλία κόντρα στην Αϊντχόφεν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της φάσης ομίλου του Champions League.

02 Νοέ. 2025 16:47
Pelop News

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές στο ματς του Ολυμπιακού κόντρα στην Αϊντχόφεν (Τρίτη, 4/11, 22.00), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της φάσης ομίλου του Champions League.

Διαιτητής θα είναι ο γνώριμος στους «ερυθρόλευκους» Κλεμέν Τουρπέν από τη Γαλλία, ο οποίος τους έχει σφυρίξει ήδη πέντε φορές για διάφορες διοργανώσεις. Από τους κορυφαίους διαιτητές στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, διεύθυνε τα παιχνίδια με Αϊντχόφεν στις 25/2/2021 (ήττα με 2-1, αλλά πρόκριση στους «16» του Europa), με Φερεντσβάρος στις 22/2/2024 (νίκη 1-0 για το Conference), με Πόρτο στις 23/1/2025 (νίκη 1-0 για το Europa), με Γουλβς στις 12/3/2020 (ισοπαλία 1-1 για το Europa) και με ΑΕΚ στις 28/6/2020 (νίκη 2-1 για τα πλέι οφ της SL).

Βοηθοί του Toυρπέν θα είναι οι συμπατριώτες του Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ, τέταρτος θα είναι ο Ρούντι Μπουκέ, VAR θα είναι ο Ζερόμ Μπρισάρ και AVAR Νικολά Ρενβίλ, όλοι τους επίσης Γάλλοι.
