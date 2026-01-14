Διακινούσε κοκαΐνη, συνελήφθη στο Αγρίνιο

Τι εντοπίστηκε στο σπίτι του διακινητή ναρκωτικών, στο Αγρίνιο.

Διακινούσε κοκαΐνη, συνελήφθη στο Αγρίνιο
14 Ιαν. 2026 11:08
Pelop News

Στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων συνελήφθη άνδρας για διακίνηση κοκαΐνης.

Σ’ έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του την Τρίτη 13/01/2026, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

• 18,7 γραμμάρια κοκαΐνης,

• 1 λειτουργική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας
300 ευρώ και

• 1 ρολό νάιλον συσκευασίες, που χρησιμοποιούνται για συσκευασία και
αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

