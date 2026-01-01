Διακοπή καπνίσματος: Πότε μειώνεται ο κίνδυνος καρκίνου – Ευκαιρία να το κόψεις το 2026

Η διακοπή του καπνίσματος αποτελεί μια από τις δυσκολότερες αλλά και πιο ωφέλιμες αποφάσεις για την υγεία. Πρόκειται για μια συνήθεια που κόβεται πολύ πιο δύσκολα απ’ όσο υιοθετείται, ιδιαίτερα όταν εμπλέκεται η εθιστική δράση της νικοτίνης. Ωστόσο, όσοι καταφέρνουν να σταματήσουν το κάπνισμα αποκομίζουν σημαντικά οφέλη, με κυριότερο τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.

Σύμφωνα με μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open, η σταθερή διακοπή του καπνίσματος σχετίζεται με σαφώς μειωμένο κίνδυνο καρκίνου μετά από περίπου 10 χρόνια, ενώ το όφελος αυξάνεται όσο περνούν τα χρόνια αποχής.

Η μελέτη και τα ευρήματα

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τη δρα Eunjung Park από το National Cancer Center Graduate School of Cancer Science and Policy στη Νότια Κορέα, ανέλυσε δεδομένα από 2.974.820 άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω.

Κατά τη διάρκεια μιας μέσης περιόδου παρακολούθησης 13,4 ετών, καταγράφηκαν 196.829 περιπτώσεις καρκίνου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι είχαν διακόψει πλήρως το κάπνισμα εμφάνιζαν χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου σε σύγκριση με τους ενεργούς καπνιστές.

Συγκεκριμένα:

ο συνολικός κίνδυνος για όλους τους τύπους καρκίνου ήταν μειωμένος κατά 17%,

για τον καρκίνο του πνεύμονα ο κίνδυνος ήταν μειωμένος κατά 42%,

για το ήπαρ κατά 27%,

για το στομάχι κατά 14%,

και για το παχύ έντερο κατά 20%.

Πότε φαίνεται το μεγαλύτερο όφελος

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα πρώτα 10 χρόνια μετά τη διακοπή του καπνίσματος ο κίνδυνος καρκίνου παραμένει ελαφρώς αυξημένος, όμως στη συνέχεια μειώνεται σταδιακά. Μετά από 15 ή περισσότερα χρόνια αποχής, ο κίνδυνος καρκίνου φτάνει περίπου στο 50% εκείνου που αντιμετωπίζουν οι συνεχείς καπνιστές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το εύρημα για τον καρκίνο του πνεύμονα. Η μείωση του κινδύνου εμφανίζεται περίπου τρία χρόνια νωρίτερα σε σχέση με άλλους τύπους καρκίνου και είναι πιο έντονη. Μάλιστα, το όφελος είναι σαφώς μεγαλύτερο σε όσους διακόπτουν το κάπνισμα πριν από την ηλικία των 50 ετών.

Το μήνυμα των επιστημόνων

«Τα ευρήματά μας υπογραμμίζουν τη σημασία της προώθησης της διακοπής του καπνίσματος, της παροχής κατάλληλης υποστήριξης και της ενθάρρυνσης της διακοπής σε νεαρή ηλικία, ώστε να μειωθεί ουσιαστικά ο κίνδυνος καρκίνου», επισημαίνουν οι ερευνητές.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: όσο νωρίτερα διακοπεί το κάπνισμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία από τον καρκίνο – αλλά το όφελος παραμένει σημαντικό ακόμη και για όσους αποφασίσουν να κόψουν το τσιγάρο αργότερα στη ζωή τους.

