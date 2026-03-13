Διακοπή νερού τη Δευτέρα στο κέντρο της Πάτρας – Ποιες οδοί επηρεάζονται από τις εργασίες της ΔΕΥΑΠ

Εργασίες σε τμήμα αγωγού ύδρευσης στην οδό Κολοκοτρώνη έχει προγραμματίσει για τη Δευτέρα 16 Μαρτίου η ΔΕΥΑΠ, με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή υδροδότησης σε τμήμα του κέντρου της Πάτρας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η διακοπή θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

13 Μαρ. 2026 14:51
Pelop News

Προγραμματισμένες εργασίες σε τμήμα του δικτύου ύδρευσης στην οδό Κολοκοτρώνη φέρνουν διακοπή νερού στο κέντρο της Πάτρας τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, όπως γνωστοποίησε η ΔΕΥΑΠ με ανακοίνωσή της στις προγραμματισμένες διακοπές.

Η διακοπή υδροδότησης θα είναι από πλημμελής έως και πλήρης και θα επηρεάσει την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη, Αγίου Νικολάου, Κανακάρη και ξανά Κολοκοτρώνη. Το χρονικό διάστημα που έχει δοθεί από τη ΔΕΥΑΠ είναι από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ. της ίδιας ημέρας.

Από την αρμόδια υπηρεσία, όπως επισημαίνεται, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μειωθεί όσο γίνεται ο χρόνος της διακοπής και να περιοριστεί η ταλαιπωρία για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής. Παράλληλα, η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των πολιτών και συνιστά να διατηρηθεί η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια των εργασιών.

