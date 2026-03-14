Διακοπή στο προσυνέδριο της ΝΔ: Γυναίκα από το κοινό λιποθύμησε στη συζήτηση Μητσοτάκη
Ολιγόλεπτη διακοπή σημειώθηκε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια συζήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες, όταν γυναίκα από το κοινό αισθάνθηκε αδιαθεσία. Στο σημείο επενέβη άμεσα το ΕΚΑΒ και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.
Για λίγα λεπτά διακόπηκε η συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όταν προκλήθηκε αναστάτωση στο ακροατήριο εξαιτίας περιστατικού αδιαθεσίας.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός ζήτησε να σταματήσει προσωρινά η διαδικασία, αφού, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια ηλικιωμένη γυναίκα που βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε.
Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα σταθμός του ΕΚΑΒ που βρισκόταν στον χώρο, με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα. Όπως έγινε γνωστό, ανέκτησε τις αισθήσεις της και είναι καλά στην υγεία της.
