Διακοπή στο προσυνέδριο της ΝΔ: Γυναίκα από το κοινό λιποθύμησε στη συζήτηση Μητσοτάκη

Για λίγα λεπτά διακόπηκε η συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με πολίτες στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όταν προκλήθηκε αναστάτωση στο ακροατήριο εξαιτίας περιστατικού αδιαθεσίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός ζήτησε να σταματήσει προσωρινά η διαδικασία, αφού, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια ηλικιωμένη γυναίκα που βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα σταθμός του ΕΚΑΒ που βρισκόταν στον χώρο, με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα. Όπως έγινε γνωστό, ανέκτησε τις αισθήσεις της και είναι καλά στην υγεία της.

