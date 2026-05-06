Διακόπηκαν δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου λόγω φωτιάς

06 Μάι. 2026 15:56
Pelop News

Διακόπηκαν για μία ώρα, από τις 12:56 έως τις 13:56, τα δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Νέας Ζωής.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, λόγω της πυρκαγιάς υπήρξε διακοπή της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέας Πέραμος με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1314 (Πειραιάς – Κιάτο) να παραμείνει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων με 280 επιβάτες για μία ώρα περίπου. Αντίστοιχα και η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1315 (Κιάτο – Πειραιάς) παρέμενε στον Σταθμό Νέας Περάμου με 150 επιβάτες για αντίστοιχο διάστημα.

Για τον λόγο αυτό, δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train προκειμένου να αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών στον τελικό προορισμό τους. Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων.

Σύμφωνα με την εταιρεία «καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση, ενώ ήταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας».

