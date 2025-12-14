Διακρίσεις για τον Αθηνόδωρο Αιγίου στα Λιοφύλεια 2025

Ικανοποίηση επικρατεί στον Αθηνόδωρο Αιγίου για τη διπλή διάκριση των Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου και Δημήτρη Τασσσόπουλου στα Λιοφύλεια 2025.

14 Δεκ. 2025 19:39
Pelop News

Ο Αθηνόδωρος Αιγίου μπορεί να ετοιμάζεται οργανωτικά για τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας (18 Ιανουαρίου), όμως συμμετέχει και σε σημαντικούς αγώνες δρόμου όπως τα 13α Λιοφύλεια 2025, τα οποία διεξήχθησαν προχθές στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου Αθηνών, με διοργανωτή τον ΟΦΚΑ «Οδυσσέας». Ξεχώρισε η εντυπωσιακή παρουσία του Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου στα 10χλμ., ο οποίος σημείωσε τον εξαιρετικό χρόνο 31:37.76, καταρρίπτοντας και το ατομικό του ρεκόρ και το ρεκόρ συλλόγου. Η επίδοση αυτή συγκαταλέγεται στις κορυφαίες για το 2025, κατατάσσοντάς τον στις πρώτες θέσεις της χρονιάς.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Τασσόπουλος, μόλις 15 ημέρες μετά την πολύ καλή του εμφάνιση στον Μαραθώνιο Φλωρεντίας, επέστρεψε στον στίβο κι ολοκλήρωσε τα 10χλμ. σε 35:51.00, αποδεικνύοντας την αγωνιστική του σταθερότητα.

