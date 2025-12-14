Διακρίσεις για τον Αθηνόδωρο Αιγίου στα Λιοφύλεια 2025

Ο Αθηνόδωρος Αιγίου μπορεί να ετοιμάζεται οργανωτικά για τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αιγιάλειας (18 Ιανουαρίου), όμως συμμετέχει και σε σημαντικούς αγώνες δρόμου όπως τα 13α Λιοφύλεια 2025, τα οποία διεξήχθησαν προχθές στο Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου Αθηνών, με διοργανωτή τον ΟΦΚΑ «Οδυσσέας». Ξεχώρισε η εντυπωσιακή παρουσία του Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου στα 10χλμ., ο οποίος σημείωσε τον εξαιρετικό χρόνο 31:37.76, καταρρίπτοντας και το ατομικό του ρεκόρ και το ρεκόρ συλλόγου. Η επίδοση αυτή συγκαταλέγεται στις κορυφαίες για το 2025, κατατάσσοντάς τον στις πρώτες θέσεις της χρονιάς.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Τασσόπουλος, μόλις 15 ημέρες μετά την πολύ καλή του εμφάνιση στον Μαραθώνιο Φλωρεντίας, επέστρεψε στον στίβο κι ολοκλήρωσε τα 10χλμ. σε 35:51.00, αποδεικνύοντας την αγωνιστική του σταθερότητα.

