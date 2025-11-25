Τένις: Διακρίσεις για τις ομάδες Ανδρών-Γυναικών του ΑΟΑ Πατρών

Νέες διακρίσεις για τους αθλητές του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης Πατρών οι οποίες συμμετέχουν στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα Α΄ και Β Εθνικής που έγινε στην Αθήνα και δείχνουν οτι βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι Ομάδες Ανδρών και Γυναικών που διεξήχθησαν σε Μαρούσι και Ραφήνα (22-24/11) αντίστοιχα και πήγαν εξαιρετικά.

Τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:

ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ

Κατέκτησε την 2η Θέση στον ομιλό της στο Πρωτάθλημα της Α εθνικής

○ 3-0 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ)

○ 3-0 (ΟΑ ΒΟΥΛΑΣ)

○ 1-2 (ΟΑ ΑΘΗΝΩΝ)

Στην αποστολή συμμετείχαν: Σταματόπουλος Ιωάννης, Ντελικάτα Λίαμ, Καραγιαννόπουλος Μάξιμος και Σκούτας Γιώργος.

Προπονητής: Παπαγεωργίου Πέτρος

ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Κατέκτησε την 1η Θέση στον όμιλο της στο Πρωτάθλημα της Β εθνικής με αποτέλεσμα να συμμετέχει στα Playoff Ανόδου για την Α εθνική που θα διεξαχθούν 6-8 Δεκεμβρίου στην Ραφήνα

○ 3-0 (ΑΕΤ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ)

○ 2-1 ( ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ)

○ 2-1 (ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)

Στην αποστολή συμμετείχαν: Αθανασοπούλου Λένια, Χαραλαμπίδη Γαβριέλλα, Γρίβα Ανδριανή και Παπαδοπούλου Χρυσούλα.

Προπονητής: Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



