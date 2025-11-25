Τένις: Διακρίσεις για τις ομάδες Ανδρών-Γυναικών του ΑΟΑ Πατρών
Νέες διακρίσεις για τους αθλητές του Αθλητικού Ομίλου Αντισφαίρισης Πατρών οι οποίες συμμετέχουν στο Διασυλλογικό πρωτάθλημα Α΄ και Β Εθνικής που έγινε στην Αθήνα και δείχνουν οτι βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο.
Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι Ομάδες Ανδρών και Γυναικών που διεξήχθησαν σε Μαρούσι και Ραφήνα (22-24/11) αντίστοιχα και πήγαν εξαιρετικά.
Τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:
ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΩΝ
- Κατέκτησε την 2η Θέση στον ομιλό της στο Πρωτάθλημα της Α εθνικής
○ 3-0 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ)
○ 3-0 (ΟΑ ΒΟΥΛΑΣ)
○ 1-2 (ΟΑ ΑΘΗΝΩΝ)
Στην αποστολή συμμετείχαν: Σταματόπουλος Ιωάννης, Ντελικάτα Λίαμ, Καραγιαννόπουλος Μάξιμος και Σκούτας Γιώργος.
Προπονητής: Παπαγεωργίου Πέτρος
ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
- Κατέκτησε την 1η Θέση στον όμιλο της στο Πρωτάθλημα της Β εθνικής με αποτέλεσμα να συμμετέχει στα Playoff Ανόδου για την Α εθνική που θα διεξαχθούν 6-8 Δεκεμβρίου στην Ραφήνα
○ 3-0 (ΑΕΤ ΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ)
○ 2-1 ( ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ)
○ 2-1 (ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ)
Στην αποστολή συμμετείχαν: Αθανασοπούλου Λένια, Χαραλαμπίδη Γαβριέλλα, Γρίβα Ανδριανή και Παπαδοπούλου Χρυσούλα.
Προπονητής: Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης
