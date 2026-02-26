Διακρίσεις και μετάλλια για αθλητές του ΙΟΠ στο Γύθειο

Διακρίσεις και μετάλλια για αθλητές του ΙΟΠ στο Γύθειο
26 Φεβ. 2026 16:07
Pelop News

Με πάθος, συγκέντρωση και αγωνιστική ωριμότητα, οι αθλητές και οι αθλήτριες του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών έδωσαν δυναμικό «παρών» στο Γύθειο και επέστρεψαν με σπουδαίες διακρίσεις και — το σημαντικότερο — πρόκριση για τις Εθνικές Ομάδες!

Οι διακρίσεις των αθλητών ανά κατηγορία

ILCA 4 –

Το βάθρο είχε… πατρινό άρωμα!

  • Δούσκα Κωνσταντίνα – 1η θέση Γενικής, 1η Κορίτσια U18
  • Αργυρός Ιωάννης – 2η θέση Γενικής, 1ος Αγόρια U16 ,1ος Αγόρια U18
  • Κουτσουρόπουλος Φίλιππος Άγγελος – 3η θέση Γενικής, 2ος Αγόρια U18
  • Κουτσουρόπουλος Παναγιώτης – 7η θέση Γενικής , 2ος Αγόρια U16

Με σταθερότητα σε έξι απαιτητικές ιστιοδρομίες, οι τρεις πρώτοι αθλητές μας κατέκτησαν και επίσημα το εισιτήριο πρόκρισης για τις Εθνικές Ομάδες, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της δουλειάς που γίνεται στο τμήμα ILCA.

 Optimist – 

Οι μικροί μας ιστιοπλόοι έδειξαν χαρακτήρα, μαχητικότητα και καθαρό μυαλό σε έναν στόλο υψηλού ανταγωνισμού.

Ματθαιόπουλος Μάριος – 4η θέση, 2ος Αγόρια U13

Αργυρός Λεωνίδας – 7η θέση, 3ος Αγόρια U13

Καρακαπιλίδης Ιορδάνης Παντελεήμων– 9η θέση

Κορδάς Έκτορας – 13η θέση

Ρόζου Βασιλική – 18η θέση, 1ο Κορίτσι U13 , 2ο Κορίτσι U16

Τριανταφύλλου Ζωή – 20ή θέση, 3ο Κορίτσι U16

Τρανώρας Στυλιανός – 24η θέση

Τριανταφύλλου Ιωάννης – 36η θέση

Κανακάρης Παναγιώτης – 48η θέση

Χονδρομάρα Μυρτώ – 57η θέση

Οι τέσσερις πρώτοι αθλητές του Ομίλου μας στην κατηγορία Optimist εξασφάλισαν επίσης πρόκριση για τις Εθνικές Ομάδες, αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά του ΙΟ Πατρών έρχεται με αξιώσεις!

Συγχαρητήρια και σε όλους τους υπόλοιπους αθλητές μας που αγωνίστηκαν με ήθος και επιμονή, τιμώντας τα χρώματα του Ομίλου σε κάθε εκκίνηση και κάθε τερματισμό.

Μέγας χορηγός ΙΟΠ, Super Gargo”.

 

