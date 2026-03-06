Διάκριση για το Αρσάκειο Λύκειο Πάτρας: Μαθητική έρευνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη δημοσιεύθηκε σε ευρωπαϊκό επιστημονικό περιοδικό

Σημαντική επιτυχία για το Αρσάκειο Λύκειο Πάτρας αποτελεί η δημοσίευση μαθητικής ερευνητικής εργασίας σε ευρωπαϊκό επιστημονικό περιοδικό, αναδεικνύοντας τη δυναμική της μαθητικής έρευνας και της καινοτόμου εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Μια σημαντική επιτυχία για τη μαθητική έρευνα και την καινοτόμο εκπαιδευτική δραστηριότητα του Αρσακείου Λυκείου Πάτρας (https://www.arsakeio.gr/arsakeio-patras/#likia)  αποτελεί η δημοσίευση μαθητικής εργασίας στο ευρωπαϊκό επιστημονικό περιοδικό Open Schools Journal for Open Science (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openschoolsjournal).

Η ερευνητική εργασία με τίτλο «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Υπηρεσία της Σεισμολογίας», των μαθητριών Χριστίνας Ζαχαροπούλου και Φωτεινής Κορδά, με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Πληροφορικής Όλγα Σταυρουλοπούλου, διερευνά τον τρόπο με τον οποίο σύγχρονες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συμβάλουν στην ανάλυση σεισμικών δεδομένων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ερευνητική εργασία αξιοποιεί δεδομένα που σχετίζονται με τη λειτουργία του σεισμογράφου του Θεματικού Πάρκου του σχολείου, ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού εργαλείου που επιτρέπει στους μαθητές να έρχονται σε άμεση επαφή με πραγματικά γεωφυσικά δεδομένα και να εξοικειώνονται με τις μεθόδους της επιστημονικής έρευνας.

Η εργασία παρουσιάστηκε αρχικά στο 4ο Μαθητικό Συνέδριο Έρευνας και Επιστήμης τον Νοέμβριο του 2024 και, μετά από αξιολόγηση της Επιτροπής Κριτών και της Επιστημονικής Επιτροπής, εγκρίθηκε για δημοσίευση στο ευρωπαϊκό επιστημονικό περιοδικό Open Schools Journal for Open Science, στο Vol. 8 No. 1 (2025) που περιλαμβάνει τα πρακτικά του συνεδρίου.

Το Open Schools Journal for Open Science αποτελεί το πρώτο ευρωπαϊκό επιστημονικό περιοδικό με σύστημα αξιολόγησης από ομοτίμους (peer review) που φιλοξενεί πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες μαθητών από όλη την Ευρώπη στους τομείς της Επιστήμης, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας.

Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της μαθητικής έρευνας, αλλά και τη δυναμική που δημιουργείται όταν το σχολικό περιβάλλον προσφέρει στους μαθητές πρόσβαση σε σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία και πραγματικά δεδομένα.

DOI: https://doi.org/10.12681/osj.43606

Δείτε τη δημοσιευμένη εργασία:
https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openschoolsjournal/article/view/43606

