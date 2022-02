Διάλεξη από το Μεταπτυχιακό του ΕΑΠ «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)», διοργανώνει την 2η διαδικτυακή εκδήλωση της σειράς προσκεκλημένων διαλέξεων “Meet the experts” (ακ. έτος 2021-22), την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 στις 18:00.

Η σειρά διαλέξεων φιλοδοξεί να φέρει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Προγράμματος αλλά και τους επαγγελματίες του χώρου του Τουρισμού, σε επαφή με ειδήμονες του κλάδου που θα παρουσιάσουν κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη πραγματικότητα του Τουρισμού.

Προσκεκλημένη ομιλήτρια είναι η Δρ. Άννα Φαρμάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια στη Διοίκηση Τουρισμού στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Επισκέπτρια Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Stralsund της Γερμανίας.

Η διάλεξη, που έχει τίτλο “Bouncing Back: Insights on Peer-to-Peer Accommodation in the Post-Covid19 Era”, θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Youtube (https://youtu.be/bS0mL_dE7sI) και η παρακολούθησή της είναι ελεύθερη και ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης αφού πρώτα συμπληρώσουν τα στοιχεία τους πατώντας ΕΔΩ.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το [email protected]