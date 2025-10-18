Διαμαρτυρία Ηρακλή Πατρών: «Να παίξουμε ή να απολογηθούμε;»

Ο σύλλογος εκφράζει την έντονη δυσφορία του, μιλώντας για «πρωτοφανή γεγονότα» και καλεί την ΕΠΣ να δώσει άμεση απάντηση: Να δώσει το παρών στον αγώνα ή στην απολογία;

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή Πατρών έχει ως εξής:

“Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας έχει ορίσει για το απόγευμα της προσεχούς Δευτέρας 20 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30 στο γήπεδο της Νίκης Προαστίου την τελευταία συνάντηση της 4ης αγωνιστικής:

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

Συμβαίνουν όμως απίστευτα πράγματα, που όμοιά τους δεν έχουν ξανασυμβεί στο τοπικό ποδόσφαιρο.

Η ΕΠΣ Αχαΐας, με έγγραφό της που μας εστάλη χθες, μας καλεί για τις 7:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας – τόσο εμάς όσο και τον προπονητή μας Αλέξανδρο Χαρακιδά – να απολογηθούμε για την αποβολή του από τον διαιτητή στο τελευταίο παιχνίδι με τον Εθνικό Πατρών.

Καλούμε την ΕΠΣ άμεσα να μας απαντήσει:

Τι πρέπει να κάνουμε;

Να πάμε στο παιχνίδι ή να πάμε να απολογηθούμε;

Εκτός κι αν πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν και τα δύο ταυτόχρονα».