Διαμαρτυρία Ηρακλή Πατρών: «Να παίξουμε ή να απολογηθούμε;»
Οι άνθρωποι του Ηρακλή Πατρών εξέδωσαν διαμαρτυρία για την απόφαση της ΕΠΣΑ να ορίσει σχεδόν ταυτόχρονα… παιχνίδι και απολογία!
Ο σύλλογος εκφράζει την έντονη δυσφορία του, μιλώντας για «πρωτοφανή γεγονότα» και καλεί την ΕΠΣ να δώσει άμεση απάντηση: Να δώσει το παρών στον αγώνα ή στην απολογία;
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηρακλή Πατρών έχει ως εξής:
“Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας έχει ορίσει για το απόγευμα της προσεχούς Δευτέρας 20 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 18:30 στο γήπεδο της Νίκης Προαστίου την τελευταία συνάντηση της 4ης αγωνιστικής:
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
Συμβαίνουν όμως απίστευτα πράγματα, που όμοιά τους δεν έχουν ξανασυμβεί στο τοπικό ποδόσφαιρο.
Η ΕΠΣ Αχαΐας, με έγγραφό της που μας εστάλη χθες, μας καλεί για τις 7:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας – τόσο εμάς όσο και τον προπονητή μας Αλέξανδρο Χαρακιδά – να απολογηθούμε για την αποβολή του από τον διαιτητή στο τελευταίο παιχνίδι με τον Εθνικό Πατρών.
Καλούμε την ΕΠΣ άμεσα να μας απαντήσει:
Τι πρέπει να κάνουμε;
Να πάμε στο παιχνίδι ή να πάμε να απολογηθούμε;
Εκτός κι αν πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν και τα δύο ταυτόχρονα».
