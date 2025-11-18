Διαμαρτυρία στο Αίγιο: «Κάντε το Πρωτοδικείο ξανά αυτοτελές...»!

Την άμεση ανάκληση της απόφασης για εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη και την επαναφορά του πρότερου καθεστώτος, δηλαδή τη λειτουργική αυτοτέλεια του Πρωτοδικείου Αιγίου, ζητά με επιστολή του στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Μπέσκος, που υπογράφει την επιστολή, παραθέτει στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με τον Σύλλογο, αποδεικνύουν ότι η κατάργηση της αυτονομίας του Πρωτοδικείου και η λειτουργία του ως παράλληλης έδρας έχει προκαλέσει τεράστια συσσώρευση υποθέσεων και κατ’ επέκταση ραγδαία υποβάθμισή του.

«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Επιθεωρήσεως του Αρείου Πάγου, πριν την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων –ο βασικός μηχανισμός άμεσης δικαστικής προστασίας– προσδιορίζονταν εντός ενός μηνός.

Μετά την έναρξη του νέου θεσμικού πλαισίου, ο προσδιορισμός μεταφέρθηκε στους τέσσερις μήνες, αποδεικνύοντας ότι η εξαγγελθείσα «επιτάχυνση» έχει μετατραπεί σε ουσιαστική οπισθοδρόμηση. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου καταγράφει ότι σε όλες ανεξαιρέτως τις διαδικασίες –πολιτικές, εκουσία, εργατικές, διαταγές πληρωμής, πινακοθήκες τακτικών υποθέσεων, ακόμη και βασικές γραμματειακές λειτουργίες– έχει δημιουργηθεί τεράστια συσσωρευμένη εκκρεμότητα, η οποία σε σχέση με το προηγούμενο δικαστικό καθεστώς έχει αυξηθεί κατακόρυφα, κάτι που επιβαρύνει ουσιωδώς τη δυνατότητα αποτελεσματικής δικαστικής λειτουργίας, εντείνει τη δυσλειτουργία όλων των τμημάτων του Πρωτοδικείου, αποστερεί τους πολίτες από την ομαλή και προβλέψιμη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και καταδεικνύει ότι η μεταρρύθμιση λειτούργησε εις βάρος των περιφερειακών δικαστηρίων» αναφέρει στο ξεκίνημά της η επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου προς τον κ. Φλωρίδη.

Με αφορμή τη διαμορφωθείσα κατάσταση, ο Σύλλογος ζητά στην επιστολή του από τον υπουργό:

-Αμεση επανεξέταση και τροποποίηση του Δικαστικού Χάρτη ως προς το καθεστώς λειτουργίας του Πρωτοδικείου Αιγίου.

-Επαναφορά της πλήρους θεσμικής και λειτουργικής αυτοτέλειας του Πρωτοδικείου.

-Ενίσχυση με δικαστικούς λειτουργούς και προσωπικό για απορρόφηση της εκρηκτικής συσσώρευσης.

