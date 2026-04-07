Διάγγελμα για την κατάργηση της λαϊκής εντολής

Δεν σχολιάζω τα περί του «αγώνα -του πρωθυπουργού- κατά των διαχρονικών παθογενειών, κλπ, κλπ», μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τον ίδιο και την κυβέρνησή του. Δεν σχολιάζω τον «αγώνα του», όταν ΟΠΕΚΕΠΕ, έγκλημα Τεμπών και υποκλοπές έχουν ταυτότητα και σφραγίδα: ΝΔ, κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Το διάγγελμά του συνιστά κατ’ εξακολούθηση ύβρη στην εντολή που έλαβε από τον ελληνικό λαό για χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων και αγαθών. Ο Κώστας Αχ. Καραμανλή συμπυκνώνει αυτή την κατ’ εξακολούθηση ύβρη.

Θα σχολιάσω όμως την πρότασή του για τη θεσμοθέτηση του ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή με αυτή του υπουργού. Η «κάθαρση» στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται με αυτή την εξαγγελία «ευκαιρία» για μια επικίνδυνη εξέλιξη της ίδιας της δημοκρατίας. Στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, η προέλευση των υπουργών (εκτελεστική εξουσία) από το κοινοβούλιο (νομοθετική εξουσία), συνιστά τη δικλείδα από την οποία η εκτελεστική εξουσία αντλεί τη νομιμοποίησή της από το εκλεγμένο σώμα των αντιπροσώπων του έθνους για να εκτελέσει μια πολιτική εντολή. Η κατ’ εξαίρεση υπουργοποίηση τεχνοκρατών, μη βουλευτών με απευθείας εξάρτηση από τον πρωθυπουργό αποτελεί (και πρέπει να αποτελεί) εξαίρεση στις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες.

Αν η σύνδεση μεταξύ εκτελεστικού και νομοθετικού χαλαρώσει ή καταργηθεί δια νόμου, τότε αλλάζει και ο χαρακτήρας του πολιτεύματος. Ο πρωθυπουργός εν ολίγοις προτείνει τη μετατόπιση του κέντρου βάρους από το νομοθετικό στο εκτελεστικό, τη «μετάλλαξη» δηλαδή της δημοκρατίας όπου η εξουσία απορρέει από τον λαό και γυρίζει στον λαό, σε μια δημοκρατία όπου η εξουσία θα απορρέει από τον λαό αλλά θα ξαναγυρίζει σε έναν κύκλο ειδικών με απόλυτο κριτή των πάντων τον έναν, τον πρωθυπουργό. Ας σκεφτούμε λίγο τι έγινε με την ΕΥΠ, την ΕΡΤ και το ΑΠΕ, όλα απευθείας στον πρωθυπουργό και το Μαξίμου, για να αντιληφθούμε τι σημαίνει η πλήρης αποσύνδεση εκτελεστικού-νομοθετικού που προτείνει ο Μητσοτάκης.

Ακόμα χειρότερα που και οι βουλευτές/τριες, με αυτή την πρόταση, θα είναι «κυλιόμενοι». Αυτοί ή αυτές που ο λαός δεν εξέλεξε θα εκλέγονται κατόπιν πρωθυπουργικής βούλησης για να αντικαταστήσουν τον υπουργοποιημένο βουλευτή. Και θα «ξεεκλέγονται», πάλι με απόφαση πρωθυπουργού, όταν ο/η βουλευτής που είχε υπουργοποιηθεί θα επιστρέφει στη Βουλή, επομένως ο/η «αναπληρωματικός» που κλήθηκε να «φυλάει» την έδρα του υπουργού θα φεύγει. Εν ολίγοις, η λαϊκή βούληση βάσει της οποίας συγκροτείται η νομοθετική εξουσία θα αλλοιώνεται από την πρωθυπουργική βούληση.

Με το διάγγελμά του ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναζητεί πρόσφορο έδαφος για τη μετάλλαξη της δημοκρατίας. Έχουν πυκνώσει τα τελευταία χρόνια οι φωνές αμφισβήτησης του κοινοβουλευτισμού (όλοι ίδιοι είναι, κλέφτες, κλπ), έχουν πυκνώσει οι φωνές επίσης όπου οι κοινοβουλευτικές έδρες αντιμετωπίζονται ως «καρέκλες» και οι βουλευτές/τριες ως ιδιοτελείς που κυνηγάνε την «καρέκλα και τα προνόμια» της. Σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζονται «οι σωτήρες» όπως ο κ. Μητσοτάκης για να ενισχύσουν την ενός ανδρός και των τεχνοκρατών του αρχή. Την ενός ανδρός αρχή που αυτή και μόνο αυτή θα εγγυάται την ηθική, την εντιμότητα και την κρίση των βουλευτών/τριών και των υπουργών.

Η απαξίωση του κοινοβουλευτισμού όμως δεν αντιμετωπίζεται με τέτοιες μεθοδεύσεις. Γι` αυτό επιμένω στην κομματική λειτουργία ως φορέα πολιτικής, ιδεολογίας και ηθικής, ως πυλώνα της δημοκρατίας. Ως πεδίο δέσμευσης αρχών και αξιών των μελών, στελεχών, βουλευτών/τριών, ηγέτη απέναντι στην κοινωνία.

Η ΝΔ είναι ένα πελατειακό κόμμα!! Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την ενός ανδρός αρχή μετέτρεψε τον πελατειασμό σε ένα διεφθαρμένο σύστημα αλαζονείας, νεποτισμού και εξάρτησης, της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας. Και αυτό τώρα το βρίσκει άλλοθι για να μεταλλάξει το ίδιο το κοινοβουλευτικό σύστημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



