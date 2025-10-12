Διάγγελμα Νετανιάχου: Δεν θα σωπάσω μέχρι να φέρω πίσω τους ομήρους – Αναφορές για συγκρούσεις

Την δέσμευσή του να φέρει πίσω στο Ισραήλ όλους τους ομήρους, που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, επανέλαβε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε δήλωσή του, το βράδυ της Κυριακής.

«Ο κόσμος δεν πίστευε ότι θα συμβεί», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και συνέχισε: «Δεν θα μείνω σιωπηλός μέχρι να τους φέρω πίσω».

«Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει. Μας περιμένουν πολλές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Μερικοί από τους εχθρούς μας προσπαθούν να ανασυγκροτηθούν για να μας επιτεθούν ξανά, αλλά είμαστε σε ετοιμότητα» τόνισε σε άλλο σημείο ο Νετανιάχου.

Ταυτόχρονα, συμπλήρωσε ότι μπροστά μας υπάρχει «ένας νέος δρόμος – ένας δρόμος θεραπείας».

Αναφορές για ένοπλες συγκρούσεις της Χαμάς με μέλη πολιτοφυλακών στη Γάζα

Μέσα ενημέρωσης στη Γάζα δημοσίευσαν πλάνα που δείχνουν ένοπλους άνδρες να εμπλέκονται σε ανταλλαγές πυρών στη συνοικία Σάμπρα της πόλης της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Χαμάς συγκρούονται με πολιτοφυλακές που λαμβάνουν υποστήριξη από το Ισραήλ.

Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, οι μάχες σημειώθηκαν κοντά στα σπίτια μελών της οικογένειας Ντουρμούς, μιας παραδοσιακής πολυμελούς οικογένειας με ισχυρή παρουσία στη Γάζα.

Δείτε σχετικό βίντεο

مشاهد حصرية لشبكة Gaza24Live تظهر اشتباكات عنيفة تخوضها عناصر الأجهزة الأمنية ضد ميليشيات تابعة للاحتلال في حيّ الصبرة وسط مدينة غزة pic.twitter.com/j6B0Ded1UH — غزة 24 | التغطية مستمرة (@Gaza24Live) October 12, 2025



Το Σάββατο, κάποια μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στη Χαμάς, μετέδωσαν ότι η οργάνωση εκτέλεσε αρκετά μέλη της οικογένειας Ντουρμούς, κατηγορώντας τα για συνεργασία με το Ισραήλ. Ωστόσο, η οικογένεια διέψευσε κατηγορηματικά την πληροφορία με ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι η είδηση είναι ψευδής και κατασκευασμένη.

Παράλληλα, η Χαμάς διέψευσε πως ζήτησε επιστράτευση χιλιάδων μελών της για να ανακτήσει τον έλεγχο σε γειτονιές της Γάζας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



