«Διαρροές» για το αντλιοστάσιο: Βραχνέικα, αντιδράσεις κατοίκων για έργο της ΔΕΥΑΠ

Ισχυρές αντιδράσεις προκαλεί στην τοπική κοινωνία των Βραχνεΐκων η προγραμματισμένη κατασκευή αντλιοστασίου στη συμβολή των οδών Δεσποτοπούλου και Ροδοπούλου από τη ΔΕΥΑ Πατρών. Οι κάτοικοι, διαμαρτυρόμενοι για την επικίνδυνη και, όπως υποστηρίζουν, παράνομη διατάραξη του αστικού χώρου, προχώρησαν χθες σε προσφυγή στο δικαστήριο, ζητώντας τη διακοπή και επανεξέταση του έργου, το οποίο σύμφωνα με αυτούς, απειλεί την ασφάλεια των πολιτών και παραβιάζει τα δικαιώματά τους.

Το αίτημα των κατοίκων, υπογεγραμμένο από 50 πολίτες της περιοχής, επισημαίνει ότι η κατασκευή του αντλιοστασίου προβλέπει την αποξήλωση του πεζοδρομίου και την κατάληψη μέρους του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η διέλευση οχημάτων και να αυξάνεται ο κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η τοποθέτηση δεξαμενής πετρελαιοειδούς καυσίμου μισού τόνου, καμινάδας απόσμισης και άλλων επικίνδυνων υλικών, γεγονός που, σύμφωνα με τους κατοίκους, ενέχει σοβαρό κίνδυνο ατυχημάτων ή εκρήξεων, όπως έχει καταγραφεί σε παρόμοια αντλιοστάσια σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι η μελέτη του έργου χρονολογείται από το 2014 και δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της περιοχής, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η καθημερινότητα και η ασφάλεια των δημοτών. Τονίζουν ότι η κατασκευή του έργου στο συγκεκριμένο σημείο συνιστά «αυθαίρετη κρατική επιβολή», παραβιάζοντας βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και αγνοώντας τις ανάγκες και την ασφάλεια των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν την άμεση μεταφορά του έργου σε ασφαλέστερη τοποθεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη χρήση των δρόμων και η προστασία της ζωής των κατοίκων.

Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι η διαμαρτυρία τους δεν αφορά τη λειτουργία της ΔΕΥΑΠ ή τη σημασία του έργου καθαυτού, αλλά τη χωροθέτηση και τον τρόπο κατασκευής, που, όπως λένε, δεν λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζουν ότι το έργο θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε κοντινό και ασφαλέστερο σημείο, χωρίς να επηρεάζονται πεζοί, οχήματα και το πεζοδρόμιο, ενώ θα διασφαλιζόταν και η ορθή λειτουργία του αντλιοστασίου.

Οι κάτοικοι των Βραχνεΐκων εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους και να ασκήσουν κάθε νόμιμο μέσο για να προστατεύσουν την περιοχή και τη ζωή τους.

