Διαρροή από ΑΑΔΕ για Σύλλογο Τεμπών: Οποιος είναι νόμιμος, δεν έχει να φοβάται...

«Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου και όποιος είναι νόμιμος και συνεπής δεν έχει λόγο να φοβάται κανέναν έλεγχο», ανέφερε διαρροή από την ΑΑΔΕ, σε ερώτημα για τον έλεγχο στο Σύλλογο Συγενών Θυμάτων Τεμπών.

Οι πηγές της ΑΑΔΕ, αναφέρουν παράλληλα ότι «δεν επιβεβαιώνουμε, ούτε σχολιάζουμε συγκεκριμένες υποθέσεις ελέγχου φορολογουμένων».

Νωρίτερα, για χτύπημα της κυβέρνησης σε βάρος του του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών των Τεμπών 2023 έκανε λόγο η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της στο Χ, μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή από κλιμάκιο ελεγκτών της ΑΑΔΕ από την Θεσσαλονίκη στα γραφεία του Συλλόγου.

Η κ. Καρυστιανού αναφέρει επίσης στην ανάρτησή της ότι «όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησης τους» και καλεί το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ να απαντήσει με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών.

