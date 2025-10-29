Διασωληνωμένη στο Ασκληπιείο η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση στη Γλυφάδα – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή

Σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη στο Ασκληπιείο της Βούλας, νοσηλεύεται η 70χρονη γυναίκα που δέχθηκε άγρια επίθεση από 38χρονο άστεγο στη Γλυφάδα, το πρωί της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου. Το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που η ηλικιωμένη τάιζε αδέσποτα γατάκια, μια συνήθεια που είχε εδώ και χρόνια.

Η κόρη της μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, περιγράφοντας την αγωνιώδη κατάσταση της μητέρας της: «Η μητέρα μου είναι σε καταστολή. Την αλήθεια την ξέρει μόνο εκείνη. Την έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Το πρωί έγινε το περιστατικό και τη νύχτα χρειάστηκε χειρουργείο λόγω επιπλοκών».

Δύο μάρτυρες, σύμφωνα με την ίδια, κατέθεσαν ότι είδαν τον 38χρονο να την κυνηγά και στη συνέχεια να τη χτυπά με πέτρα, ενώ δεν φαίνεται να υπήρχε κίνητρο ληστείας, καθώς όλα τα προσωπικά της αντικείμενα βρέθηκαν άθικτα.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τη σκηνή ως «βίαιη και ανεξέλεγκτη». Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega και του ANT1, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στην 70χρονη ενώ τάιζε τις γάτες, χτυπώντας τη αλύπητα ακόμη και αφού είχε χάσει τις αισθήσεις της. «Της είπε “σήκω φύγε”, εκείνη προσπάθησε να απομακρυνθεί και τότε πήρε μια πέτρα και τη χτύπησε στο κεφάλι», περιέγραψε φίλη του θύματος.

Ο αδελφός της 70χρονης, συγκλονισμένος, δήλωσε: «Η κατάσταση της είναι στα χέρια του Θεού. Το κεφάλι της έχει γίνει δύο. Δεν άντεξα να τη δω από κοντά».

Ο δράστης, που συνελήφθη και προφυλακίστηκε, έχει μακρύ ιστορικό συλλήψεων και αποδράσεων από ψυχιατρικά ιδρύματα. Όπως αποκαλύφθηκε, είχε αποδράσει 18 φορές, ενώ σε βάρος του εκκρεμούν υποθέσεις για ληστείες, κλοπές και απειλές.

Το ιστορικό του περιλαμβάνει:

10/12/2023: σύλληψη για απειλή και εξύβριση

20/2/2024: σύλληψη για κλοπή μοτοσικλέτας

10/3/2024: απόπειρα κλοπής και παράβαση του νόμου περί όπλων

23/9/2024: δικογραφία για ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών

10/2/2025: διατάραξη οικιακής ειρήνης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας

11/5/2025: εκκρεμούσα ποινή φυλάκισης – είχε αποδράσει λίγες ημέρες νωρίτερα

25/7/2025: νέα απόδραση από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Νίκαιας

Ο 38χρονος συνελήφθη για τελευταία φορά στις 30 Ιουλίου από την Ασφάλεια Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, ωστόσο κυκλοφορούσε και πάλι ελεύθερος.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει κύμα οργής και προβληματισμού για τις επαναλαμβανόμενες αποδράσεις ατόμων με ψυχιατρικό ιστορικό και τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές.

