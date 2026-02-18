«Διαστημικός» Ατρόμητος διέλυσε τον Εθνικό με 8-0!
Εξωπραγματική νίκη για τον Ατρόμητο Πατρών που δείχνει αυτή τη στιγμή πως είναι το απόλυτο φαβορί για την άνοδο
Aπίστευτα πράγματα, στα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής των play offs της Α’ Κατηγορίας. Ενας Ατρόμητος από άλλο πλανήτη συνέτριψε με 8-0 τον Εθνικό Πατρών με το σκορ να είναι 5-0 στο ημίχρονο!
Οι «πορτοκαλί» ξέφυγαν με πέντε βαθμούς στη βαθμολογία, καθώς ο Κεραυνός σόκαρε την Αχαϊκή στο γήπεδό της κερδίζοντας με 1-0, ενώ ο Αρης Πατρών πέτυχε την πρώτη του νίκη επί του Πήγασου με 2-1, χάρη σε δύο γκολ του Μητρόπουλου που ανέτρεψε την κατάσταση.
Τέλος, σημαντικό «διπλό» πέτυχε το Πάτραι επικρατώντας με 2-0 του Πανμοβριακού στο γήπεδο Ριόλου.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
Ατρόμητος Πατρών – Εθνικός Πατρών 8-0: 2′ 5′ 25′ 31′ Αντωνόπουλος, 41′ αυτογκόλ Ζησιμόπουλος, 75′ 82′ Σμυρλής, 80′ Οικονόμου
Αρης Πατρών – Πήγασος 2-1: 53′ 76′ πέναλτι Mητρόπουλος – 44′ πέναλτι Μπονόβας
Αχαϊκή – Κεραυνός 0-1: 81′ Ταρνάρης
Πανμοβριακός – Πάτραι 0-2: 18′ Σπανός, 88′ πέναλτι Φούφουλας.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|Ατρόμητος
|2
|9-0
|30
|Αρης
|2
|4-3
|25
|Αχαϊκή
|2
|4-2
|23
|Πάτραι
|2
|2-1
|22
|Κεραυνός
|2
|3-2
|20
|Εθνικός
|2
|2-10
|20
|Πανμοβριακός
|2
|2-4
|18
|Πήγασος
|2
|2-6
|14
