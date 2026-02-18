«Διαστημικός» Ατρόμητος διέλυσε τον Εθνικό με 8-0!

Aπίστευτα πράγματα, στα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής των play offs της Α’ Κατηγορίας. Ενας Ατρόμητος από άλλο πλανήτη συνέτριψε με 8-0 τον Εθνικό Πατρών με το σκορ να είναι 5-0 στο ημίχρονο!

Οι «πορτοκαλί» ξέφυγαν με πέντε βαθμούς στη βαθμολογία, καθώς ο Κεραυνός σόκαρε την Αχαϊκή στο γήπεδό της κερδίζοντας με 1-0, ενώ ο Αρης Πατρών πέτυχε την πρώτη του νίκη επί του Πήγασου με 2-1, χάρη σε δύο γκολ του Μητρόπουλου που ανέτρεψε την κατάσταση.

Τέλος, σημαντικό «διπλό» πέτυχε το Πάτραι επικρατώντας με 2-0 του Πανμοβριακού στο γήπεδο Ριόλου.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Ατρόμητος Πατρών – Εθνικός Πατρών 8-0: 2′ 5′ 25′ 31′ Αντωνόπουλος, 41′ αυτογκόλ Ζησιμόπουλος, 75′ 82′ Σμυρλής, 80′ Οικονόμου

Αρης Πατρών – Πήγασος 2-1: 53′ 76′ πέναλτι Mητρόπουλος – 44′ πέναλτι Μπονόβας

Αχαϊκή – Κεραυνός 0-1: 81′ Ταρνάρης

Πανμοβριακός – Πάτραι 0-2: 18′ Σπανός, 88′ πέναλτι Φούφουλας.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ατρόμητος 2 9-0 30 Αρης 2 4-3 25 Αχαϊκή 2 4-2 23 Πάτραι 2 2-1 22 Κεραυνός 2 3-2 20 Εθνικός 2 2-10 20 Πανμοβριακός 2 2-4 18 Πήγασος 2 2-6 14

